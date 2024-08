▲OpenAI是一個美國人工智慧研究實驗室,由非營利組織OpenAI Inc,和其子公司OpenAI LP所組成。(圖/路透)



記者楊庭蒝/綜合報導

人工智慧聊天機器人ChatGPT在台灣時間15日深夜大當機!使用者無法登入網站且出現502 Bad Gateway 錯誤代碼,此災情蔓延全球,不少網友在X平台上指稱自己遇到該問題。

▲數據監控網站Downdetector。(圖/記者楊庭蒝翻攝)



由Downdetector監測網站可以看見,OpenAI的錯誤回報次數在台灣時間15日晚間11點後急速攀升。

Ei, warrup chatgpt, lets finish this pic.twitter.com/K4SwYTmMbJ

Chat GPT is down: 502 Bad Gateway #ChatGPT #down