苗栗騎士自撞護欄「自殘後跳50米邊坡」慘死　現場留刀鞘

▲男子自撞後疑似自殘再跳下邊坡身亡，護欄上留下大量血跡。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市台13線大坪頂下坡轉彎路段，昨天（15日）發生機車自撞離奇死亡事故。一名45歲男子不明原因自撞護欄，疑似自殘後再墜落約50公尺深邊坡，消防人員救上路後送醫急救仍宣告不治，現場血跡斑斑慘不忍睹。

消防人員說，昨下午約3時許，台13線大坪頂往市區下坡轉彎路段，發生一部機車擦撞護欄事故，抵達現場時，只見機車倒在地上，護欄後方留有大片血跡，卻不見騎士蹤影，但報案人指稱，車禍發生後，一名男子負傷跨越道路護欄往下跳。

救護人員往護欄外察看，發現邊坡約50公尺深處，有一名男子倒臥血泊，特搜人員利用繩索吊掛方式將患者救出，才將已無生命跡象的男子（45歲）救上路，可惜送醫搶救不治，最後墜落點附近來回搜索，未發現其他傷者。





據指出，警方在現場找到一個刀鞘，但未找到刀刃，死者疑似自撞後以利刃自殘，再跨越護欄縱身跳下邊坡，警方已找到家屬，初步調查無外力介入因素，家屬對死因無意見，檢察官今天將率法醫相驗釐清死因。

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