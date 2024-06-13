　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

母子3屍案兇嫌逃死　男大生掏刀割腹嗆：恐龍法官！濺血現場曝

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名男大生不滿母子3屍案兇嫌免死，割腹自傷。（圖／民眾提供）

記者許權毅／台中報導

台中一名25歲男子就讀某大學，11日上午到台中高分院聽庭，疑似不滿台中三屍案主嫌陳嘉宏更一審獲免死，傍晚在高分院外頭自殘，再進入法庭大廳內抗議，警消獲報到場，他向警方開罵「陳男是畜牲！恐龍法官怎這樣判！」等語。

第三警分局指出，該案在11日18時25分獲報，台中高分院一名25歲男子到高分院旁聽，該案件為台中三屍案更一審，清查與男子亦無關聯，疑似不滿判決結果，走到高分院外拿出美工刀劃傷肚子造成表皮受傷，再進入院內表達不滿。

有目擊民眾提供事發當下影片，該名男大生坐臥在大廳內，並無傷人情況，掀起衣物可見長長血痕，灰色衣物也染上大面積鮮血。一旁法警、民眾安撫苦勸：「你也不要這樣、你不要這麼激動！」男子平靜地說：「刀子在右邊口袋。」

經查，男子確實為台中某大學學生，並非法律科系，與該案並無直接關聯性，研判為關注此案的民眾。警方則說，到場後男子情緒已相對穩定，並無傷人意圖，未達妨害公務程度，經治療後已經無生命危險。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
館長還原被撞狀況　他「下車喝飲料」：一副要參觀
爆乳DJ Yesong酒駕撞死外送員抱狗呆看　遭求刑15年哭
快訊／肌肉男撞進成吉思汗　依毀損、殺人未遂遭聲押
00878配息「超猛10萬入帳了」　全場狂數張數
快訊／闖紅燈被拍！王義川已繳罰單：報案確認是否跟監
99.9萬起、雙車型！最便宜國產電動車來了　台灣MG4上市
最慢路隊長「時速48公里」開雪隧挨罰！　網友齊喊：療癒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

畫面曝光！聯結車轉彎沒禮讓　機車猛撞「插進前輪」騎士顱內出血

驚悚畫面曝！騎士猛撞柵欄倒鐵軌　阿里山小火車急煞逃死劫

偷拍正妹裙底！內科工程師逃跑畫面曝　手機藏30部不雅片

快訊／肌肉男撞進成吉思汗旗艦店　檢方依毀損、殺人未遂聲押

母子3屍案兇嫌逃死　男大生掏刀割腹嗆：恐龍法官！濺血現場曝

快訊／高雄死亡車禍！男自摔撞樹「頭爆血躺草叢」　送醫不治

28歲三峽警墜崖亡！1個月前醉漢持刀闖派出所　他機靈舉動救全場

安慰好兄弟前女友趁機硬上還拍片恐嚇　男大生賠60萬換免囚

小吃店護欄絆摔成腦震盪　女求償50萬吞敗「稍加注意便可防範」

與神跨界合作！ 西螺警與福興宮太平媽祖　聯名潮T帥氣亮相

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

胡歌開心有台灣腔「我們不昏彼此」　來台表態「我便宜又好用」：記得找我

陸網紅再度來台灣旅遊！　入境超自信卻在北車迷路XD

Toro爆劈腿！才被拍周旋於2女　前女友痛訴他「數度精神失控」

林襄臉腫有點害羞　打音波一下下啦

畫面曝光！聯結車轉彎沒禮讓　機車猛撞「插進前輪」騎士顱內出血

驚悚畫面曝！騎士猛撞柵欄倒鐵軌　阿里山小火車急煞逃死劫

偷拍正妹裙底！內科工程師逃跑畫面曝　手機藏30部不雅片

快訊／肌肉男撞進成吉思汗旗艦店　檢方依毀損、殺人未遂聲押

母子3屍案兇嫌逃死　男大生掏刀割腹嗆：恐龍法官！濺血現場曝

快訊／高雄死亡車禍！男自摔撞樹「頭爆血躺草叢」　送醫不治

28歲三峽警墜崖亡！1個月前醉漢持刀闖派出所　他機靈舉動救全場

安慰好兄弟前女友趁機硬上還拍片恐嚇　男大生賠60萬換免囚

小吃店護欄絆摔成腦震盪　女求償50萬吞敗「稍加注意便可防範」

與神跨界合作！ 西螺警與福興宮太平媽祖　聯名潮T帥氣亮相

SEVENTEEN珉奎把機場當伸展台曬緊實身材！「CK男神」同款單品曝光

獨生女「有房等繼承」…0存款還要硬買？網吵翻：有能力再說

卓越成功每股配現金股利4.68元　搶攻印尼佈局設AI學校

IKEA一年走掉6萬員工　高層出招成功降低離職率！方法曝光

畫面曝光！聯結車轉彎沒禮讓　機車猛撞「插進前輪」騎士顱內出血

健身房遭撞！館長還原狀況　批男「飛車」後下車喝飲料：一副要參觀

產後3月PO「大腿特寫照」哭了！醫宣布不會消失 毛加恩妻焦慮：怎麼辦

G7同意「動用俄國凍結資產」援助烏克蘭！　高達500億美元

前5月6起大型車嚴重交通事故　屏東縣警方15日起3天大執法

AI是電腦業百年機遇！施崇棠：華碩伺服器「5年成長5倍」更快達成

「X上的初戀」影片曝！老司機忘情連結抽送　超尬⋯遇警喊不要動

社會熱門新聞

土城3死！4顆鋰電池輪流充電　爸見起火潑水秒爆炸

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

女友哽咽曝與男友：火災當下還在通話…與姊相擁痛哭

即／困火場將近8小時！土城惡火第3具遺體移出

土城惡火奪3命！里長曝「爸爸情緒失控」：還有一具遺體在7F

溪頭園區老翁上完廁所失蹤！今尋獲遺體

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

女爭遺產被騙54萬　原來858萬早入帳

疑鋰電池起火釀禍！土城民宅惡火奪3命

即／抗議殺妻兒奪3命判免死　男割腹血濺台中高分院

即／國2翻車「傷者躺內車道」！平口高衩辣妹急揮手

玉旨武玄壇遭起底是「黑廟」　還涉違建+逃漏稅

一夜之間痛失老婆兒子！土城爸趕醫院看至親最後一面

獨／三峽28歲警墜鳶山公園5m深山凹　尋獲已死亡

更多熱門

相關新聞

即／抗議殺妻兒奪3命判免死　男割腹血濺台中高分院

即／抗議殺妻兒奪3命判免死　男割腹血濺台中高分院

有民眾在Dcard平台爆料，11日看見一名男子在台中高等法院台中分院前、滿身是血，疑似是進入法庭旁聽，不滿判決結果釀自傷。轄區第三警分局證實此案，該名25歲男大生，拿出美工刀割傷自己腹部，經送醫搶救無生命危險。

肌肉男撞爛旗艦店大門　成吉思汗怒告殺人未遂

肌肉男撞爛旗艦店大門　成吉思汗怒告殺人未遂

會員轉教練失敗！男租車撞「成吉思汗」

會員轉教練失敗！男租車撞「成吉思汗」

即／健身房遭撞畫面曝！館長揭主嫌動機

即／健身房遭撞畫面曝！館長揭主嫌動機

即／館長健身房疑遭尋仇！貨車撞進大門

即／館長健身房疑遭尋仇！貨車撞進大門

關鍵字：

台中高分院自傷自殘母子旁聽三屍案

讀者迴響

熱門新聞

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

土城3死！4顆鋰電池輪流充電　爸見起火潑水秒爆炸

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

YTR眾量級家寧「最終篇章」PO文

林襄掉出超巨側胸…遭酸「假體要爆了」

女星耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳誰」2偶像被點名

泳裝妹拍學士服照！「一陣風吹來」畫面4000人讚爆

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

張文綺月賺400萬元要上市上櫃遇詐騙

新冠又來！網：比前次更嚴重　冒7症狀「這樣吃好得快」

泰晤士世界大學影響力排名！台灣4校進前100

快訊／6縣市大雨特報　2縣市大雷雨警戒

更多

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面