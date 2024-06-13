母子3屍案兇嫌逃死　男大生掏刀割腹嗆：恐龍法官！濺血現場曝

▲台中一名男大生不滿母子3屍案兇嫌免死，割腹自傷。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中一名25歲男子就讀某大學，11日上午到台中高分院聽庭，疑似不滿台中三屍案主嫌陳嘉宏更一審獲免死，傍晚在高分院外頭自殘，再進入法庭大廳內抗議，警消獲報到場，他向警方開罵「陳男是畜牲！恐龍法官怎這樣判！」等語。

第三警分局指出，該案在11日18時25分獲報，台中高分院一名25歲男子到高分院旁聽，該案件為台中三屍案更一審，清查與男子亦無關聯，疑似不滿判決結果，走到高分院外拿出美工刀劃傷肚子造成表皮受傷，再進入院內表達不滿。

有目擊民眾提供事發當下影片，該名男大生坐臥在大廳內，並無傷人情況，掀起衣物可見長長血痕，灰色衣物也染上大面積鮮血。一旁法警、民眾安撫苦勸：「你也不要這樣、你不要這麼激動！」男子平靜地說：「刀子在右邊口袋。」

經查，男子確實為台中某大學學生，並非法律科系，與該案並無直接關聯性，研判為關注此案的民眾。警方則說，到場後男子情緒已相對穩定，並無傷人意圖，未達妨害公務程度，經治療後已經無生命危險。

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