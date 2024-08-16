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外送餐點放錯地址　她投訴客服遭回「自己去拿」怒：要你們做什麼

▲▼外送,外送平台,外送員,外賣,。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲外送員餐點放錯地址，她投訴客服竟遭回「你自己去拿」氣炸了。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在臉書投訴，她日前透過某外送平台替建築工地的師傅們叫便當，外送員卻送錯了地址，她立刻聯繫客服反映，不料客服竟回應「需要麻煩您自行至該處領取訂單」，氣得她大罵「我有付外送費，還要我自己拿，要你們做什麼」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書「爆料公社」表示，她日前透過某外送平台替工地師傅們叫便當，指定送到台北市長安西路19巷2弄一處工地，然而外送員卻送到了長安西路140巷，她發現後立刻向客服反映，不料客服竟回應「需要麻煩您自行至該處領取訂單」。

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原PO看了客服的回答後非常不滿，直接告訴對方「我不接受」、「我19巷你送到140巷，請你叫他（外送員）給我送回來」，然而客服只回答「我們建議您前往稍早告知您的位置查詢您的訂單」，讓她氣到忍不住大罵「我有付外送費，還要我自己拿，要你們做什麼！」

原PO無奈說，真的覺的很有事、她就是因為休息人不在工地，所以才會叫外送幫師傅買午餐，「地址有打清楚、備註也有寫工地名字，外送還可以送錯，客服處理的方式也讓我很無言，人家師傅工作很辛苦了，還沒飯吃硬要人跑這麼遠拿」。

▲▼外送錯地點「客服要顧客自己去拿」　他氣炸：要你們做什麼。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼外送錯地點「客服要顧客自己去拿」　他氣炸：要你們做什麼。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼外送錯地點「客服要顧客自己去拿」　他氣炸：要你們做什麼。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO貼出跟客服的對話截圖。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「不意外，我星期日遇到外送員送錯，叫我自己登門取回早餐，還兇我不准聯絡客服申請退款」、「先付就是這麼麻煩」、「外送可以這樣玩喔，那我也去跑外送好了，到店家取餐後，放到店家隔壁，叫客人自己來拿，爽賺」、「難怪外送越來越少人叫了」。

也有人緩頰，「可能是定位錯了，我早上外送就遇到一個常送的客人，他的定位跟他的地址完全是反方向，但還好我知道他正確的地址」、「XX定位有時候真的很有問題，有時候你設定好地址，但定位點卻是在附近其他地方」。

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