面試裝過頭！他收到錄取通知心虛掙扎　網笑：老闆都不怕你怕啥

▲ 面試通常是找工作會遇到的一大過程。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

求職面試為了錄取，有些人把不會的也說成自己很在行，最近有網友自爆在面試時裝過頭，向人資吹捧自己有多棒，事後竟成功拿到錄取通知，但卻開始心虛，掙扎要不要去報到；網友一看都笑翻，還直言「老闆都不怕你怕啥。」

近日一名網友的面試經驗被轉發到微博，他提到自己面試時裝過頭，與人資面試時誇誇其談，當時心裡認為面試應該不會過，就放飛自我不斷吹捧自己，就算被問到不懂的事情，還是一臉淡定保持微笑，努力含糊過去，但他的內心其實慌得要死。

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面試完沒幾天原PO接到錄取通知，竟開始感到心虛，因為害怕正式入職後被發現什麼都不會，讓他很掙扎要不要去報到。

貼文意外引起討論，許多人被網友面試經驗笑翻，紛紛表達個人看法，「你不是什麼都不會啊，起碼會在合適的場合裝逼，這已經很優秀了」、「老闆都不怕你怕啥」、「去吧，還有薪水拿」、「沒事，邊做邊學，就算之後把你辭退，你有拿工資又學到新東西」。

事實上，美國《富比士》報導指出，當地一間履歷製作平台「ResumeLab」針對2000人面試行為表現分析，發現有8成求職者都在面試中說謊，像是修飾職稱為更響亮的頭銜、誇大自己在專案的功勞或謊報管理人數，都是為了讓自己在面試者中更突出，更有機會獲得青睞。

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