「刑事戰將」淪博弈集團門神！又有律師洩密　前檢察官30萬交保

▲林明佐貪瀆案9月羈押期滿，台中檢方再辦王姓律師洩密，30萬元交保。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者鄧木卿／台中報導

刑事局三線二星警政監林明佐，被查出擔任台中市刑大大隊長期間，疑與博弈集團過從甚密，今年5月被台中地檢署依貪污等罪聲押獲准，檢方繼7月查出1名洪姓律師涉嫌洩密，訊後依洩密罪嫌50萬元交保之後，昨（14）日又通知另名曾任檢察官的王姓律師到案說明，訊後諭知30萬元交保。

台中檢方查出林明佐與博弈集團過從甚密，今年5月依貪污、組織犯罪條例等6罪聲押獲准，後續又展開多波搜索行動，陸續帶回博弈集團負責人、幕後金主，甚至還有前媒體人牽涉其中，截至5月底，已有7人遭收押禁見，檢方認為還有共犯在逃，向法院聲請林明佐延押獲准，林將延押到9月。

檢方7月間發現，洪姓律師疑涉洩密，持搜索票前往洪姓律師的3處事務所，帶回調查，訊問後認洪姓律師涉嫌非公務員洩漏國防以外秘密罪嫌，但尚無羈押必要，諭知50萬元交保。

檢方昨天指揮調查局中機站展開調查，持地方法院核發之搜索票，搜索被告王姓律師住處及其執業事務所等3處所，查扣相關證物，並通知王姓律師及有關證人等2人到案說明。

王姓被告經檢察官偵訊後，認涉嫌刑法第132條第3項洩密罪之犯罪嫌疑重大，有勾串同案被告或證人之虞，及有湮滅證據之虞，但無羈押之必要，諭知具保30萬元候傳，全案將持續追查偵辦。

王姓律師曾任檢察官，轉換跑道在台中市成立律師事務所擔任所長，王擔任檢察官時，查緝毒品案件績效卓著，轉任律師後接手瑪莎惡少殺人未遂等社會矚目案件，王遭約談偵訊一事傳出後，法界人士多感到震驚意外。