　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「刑事戰將」淪博弈集團門神！又有律師洩密　前檢察官30萬交保

▲▼台中地院,司法大廈,地檢署,台中地檢署,法官（圖／記者許權毅攝）

▲林明佐貪瀆案9月羈押期滿，台中檢方再辦王姓律師洩密，30萬元交保。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者鄧木卿／台中報導

刑事局三線二星警政監林明佐，被查出擔任台中市刑大大隊長期間，疑與博弈集團過從甚密，今年5月被台中地檢署依貪污等罪聲押獲准，檢方繼7月查出1名洪姓律師涉嫌洩密，訊後依洩密罪嫌50萬元交保之後，昨（14）日又通知另名曾任檢察官的王姓律師到案說明，訊後諭知30萬元交保。

台中檢方查出林明佐與博弈集團過從甚密，今年5月依貪污、組織犯罪條例等6罪聲押獲准，後續又展開多波搜索行動，陸續帶回博弈集團負責人、幕後金主，甚至還有前媒體人牽涉其中，截至5月底，已有7人遭收押禁見，檢方認為還有共犯在逃，向法院聲請林明佐延押獲准，林將延押到9月。

檢方7月間發現，洪姓律師疑涉洩密，持搜索票前往洪姓律師的3處事務所，帶回調查，訊問後認洪姓律師涉嫌非公務員洩漏國防以外秘密罪嫌，但尚無羈押必要，諭知50萬元交保。

檢方昨天指揮調查局中機站展開調查，持地方法院核發之搜索票，搜索被告王姓律師住處及其執業事務所等3處所，查扣相關證物，並通知王姓律師及有關證人等2人到案說明。

王姓被告經檢察官偵訊後，認涉嫌刑法第132條第3項洩密罪之犯罪嫌疑重大，有勾串同案被告或證人之虞，及有湮滅證據之虞，但無羈押之必要，諭知具保30萬元候傳，全案將持續追查偵辦。

王姓律師曾任檢察官，轉換跑道在台中市成立律師事務所擔任所長，王擔任檢察官時，查緝毒品案件績效卓著，轉任律師後接手瑪莎惡少殺人未遂等社會矚目案件，王遭約談偵訊一事傳出後，法界人士多感到震驚意外。

ET快訊
樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」
快訊／停車場遇埋伏！　男中2槍慘死
北韓極密招待所！性愛趴「美女吃到飽」　11人被處決
快訊／高雄男街頭中彈！　嫌犯攜2槍投案
曾之喬懷孕！　2天前泳裝照「被發現肚子隆起」
快訊／大雷雨轟6縣市　「國家警報」暴雨2小時
快訊／辰亦儒當爸發聲：我們會很珍惜！　合體曾之喬露燦笑
林郁婷金牌「掉色危機」急發問！　有單位出面幫忙了
行政院承認「北部電力不足」：北北基桃電力開發確實困難

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國1南新竹系統「聯結車、小客車追撞」！　占用中外線車道

快訊／高雄男中彈送醫不治！嫌犯「債務糾紛」埋伏停車場開槍

1夜6次！慶生揪女友摩鐵激戰　偷拍照留念1年後被發現挨告

22歲紅髮妹逛新堀江「1天偷3家」畫面曝光　看到衣服喜歡就拿

「刑事戰將」淪博弈集團門神！又有律師洩密　前檢察官30萬交保

吞900萬補助款！前屏東市長夫婦224項貪污罪入獄　又8案被定罪

成大教授涉詐領助理費　成大：若判有罪確定依法解聘

快訊／高雄男街頭中彈送醫搶救！嫌犯案發半小時攜2槍投案

黑幫詐千萬投資款再索900萬稅金　檢警抄查水房拘首腦+6共犯

鬼月恐怖巧合...蘆洲這路口11天2車禍模式相同　肇事者差11歲

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

統神被酸跟黃子佼是兄弟怒了　蹦闆線上反嗆：那為啥我是89

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

與爸2月未見女兒飛撲擁抱　把握時間黏緊緊好溫馨

孫鵬要兒子「看《角頭》學倫理」　王陽明破億送手錶..他：帶孫安佐遊街！

快訊／國1南新竹系統「聯結車、小客車追撞」！　占用中外線車道

快訊／高雄男中彈送醫不治！嫌犯「債務糾紛」埋伏停車場開槍

1夜6次！慶生揪女友摩鐵激戰　偷拍照留念1年後被發現挨告

22歲紅髮妹逛新堀江「1天偷3家」畫面曝光　看到衣服喜歡就拿

「刑事戰將」淪博弈集團門神！又有律師洩密　前檢察官30萬交保

吞900萬補助款！前屏東市長夫婦224項貪污罪入獄　又8案被定罪

成大教授涉詐領助理費　成大：若判有罪確定依法解聘

快訊／高雄男街頭中彈送醫搶救！嫌犯案發半小時攜2槍投案

黑幫詐千萬投資款再索900萬稅金　檢警抄查水房拘首腦+6共犯

鬼月恐怖巧合...蘆洲這路口11天2車禍模式相同　肇事者差11歲

快訊／國1南新竹系統「聯結車、小客車追撞」！　占用中外線車道

快訊／雨區擴大！20縣市大雨特報　注意雷擊

挪威王儲繼子對女友施暴　遭逮承認吸毒

世新中文系、真理台文系明年起停招！教育部：符合程序予以同意

政院喊「4年人均GDP破4萬美元」　明年超越南韓！擴大跟日韓差距

法國2架飆風戰機相撞！　2人殉職、1人彈跳逃生

凱蒂佩芮闖保護區跳躍熱舞　新歌MV西班牙政府要調查

卓榮泰稱兩岸已開友善門　洪孟楷質疑：禁團令何時解除的？

火鍋吃一半「細長紅蟲」狂蠕動！苦主崩潰想吐：以為是條菇

獨／Tori Kelly一聽采源唱歌「太完美」　倒數來台興奮喊：我是吃貨！

社會熱門新聞

受邀拳賽當評審太白目　孫安佐挨打影片曝

男公園野戰女高中生　商議「內射價」5000元

可米小子變內鬼！　收「回扣千萬」判2年半入獄

藝人「黑支」出事了！酒後大鬧便當店搬椅砸人

做12次2次沒付錢！陳宗彥遭起訴　啪3酒店妹暗號曝光

3寶媽劈腿小王　綠帽夫獲賠40萬

即／成大驚爆詐領助理費　教授等11人被搜索帶回

即／柯獻金假帳案　端木正200萬交保

端木正、李文宗深夜抵北檢複訊

遭熱油燙死虎斑貓「有主人」　健康萌樣曝

台北小巨蛋旁車禍1死2傷　肇事男慟認「家人剛病逝」

獨／拳王反擊孫安佐　「台中燒打雞」還原全貌

快訊／端木正湊不到200萬　改100萬交保

台南一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　長女將返抵台

更多熱門

相關新聞

獨／幫友私查「未來女婿媳婦」有無案底　偵查佐吃官司

獨／幫友私查「未來女婿媳婦」有無案底　偵查佐吃官司

台北市警局偵查佐謝宇清2021年涉假借辦案名義，擅自用公務系統幫朋友私查「未來女婿、媳婦」有無前科，朋友涉犯另案被約談，存在手機裡的個資翻拍照片暴露謝男犯行，謝男被依《個人資料保護法》起訴、出庭認罪，台北地院今（8日）判他1年4月徒刑、緩刑3年，須支付公庫15萬元，可上訴。

即／律師淪詐團軍師海削千萬　鄭鴻威求交保被打臉

即／律師淪詐團軍師海削千萬　鄭鴻威求交保被打臉

3律師涉洩密　汪小菲委任律師不起訴

3律師涉洩密　汪小菲委任律師不起訴

慈福派出所爆洩密詐團　1警羈押禁見

慈福派出所爆洩密詐團　1警羈押禁見

大陸修訂保密法條例　強化公司責任及涉密人員限制

大陸修訂保密法條例　強化公司責任及涉密人員限制

關鍵字：

林明佐貪瀆中檢洩密

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

快訊／曾之喬懷孕了！

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

柯96萬素食費真相　竟是會計師沒按清除鍵

受邀拳賽當評審太白目　孫安佐挨打影片曝

男公園野戰女高中生　商議「內射價」5000元

懶得排隊！上海妹嗆顧客：我那麼好看

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

可米小子變內鬼！　收「回扣千萬」判2年半入獄

寵物美容被問「可洗3隻獅子嗎？」

鬼月住飯店　資深飯店經理人：「路沖房」絕對不住

女患者確診「鐵氟龍流感」！疾管署回應

更多

最夯影音

更多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面