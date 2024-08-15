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【廣編】女神周慧敏出道40年　首度公開「凍齡3步驟」

女神周慧敏出道40年 首度公開凍齡3步驟（圖／台灣資生堂提供）

【廣編特輯】

圖、文／台灣資生堂提供

保養基本就是「正確保濕是關鍵」，女神透露：「一般化妝水只擦1次，絕對不夠肌膚需要的飽水量，肌膚沒有喝飽水，細紋、各種狀況都會找上來！保養第1步，就是把水「壓」進肌膚內！」

3步驟絕不可少
1拍：掌心溫熱全臉先輕拍
2壓：輕壓T字部位與雙頰
3濕敷：化妝水重點濕敷補強較乾的部位

「疲累時，一定要用油！使用維他命A油趕緊急救按摩，消腫提亮效果都很好」
女神日常！凡事加油
將油類產品加入乳液內，往上拉提直到肌膚吸收光澤感立馬就有！
緊急救援！水腫剋星
使用掌心10元硬幣大小的保養油量推勻全臉，使用指節處加強，下巴輪廓線、太陽穴、眉心、眼窩按摩直到吸收，再進行後續保養。
周慧敏愛用：
逆時煥生油精萃 #維他命A油 20ml $2,800
多胺無痕彈力乳 #音波乳90ml $3,400

「我非常在乎眼周的保養，顯疲態跟年齡的關鍵就是在眼周！ 眼膜一定要敷到最後一刻！」
精粹厚敷 x 眼膜封存
敷眼膜前，使用導入效果好的眼周精萃，使用無名指跟食指由眼頭到眼尾
往上拉提輕點後敷上眼膜
眼周0細紋妙招
敷眼膜同時完成眼妝，避免眼周肌膚拉扯同時幫助後續底妝上妝與遮瑕更服貼！
周慧敏愛用：
多胺超微無痕精萃 #水光多胺瓶15ml $2,800

一睹女神演唱會後台 必備單品
#電波水/ 5倍電波超導 立即澎嫩/
多胺無痕保濕露 150ml $3,100
直達關鍵抗老基底膜+AI智能聚焦關鍵肌底瑕疵，注入抗老泉源，使肌膚水潤透光!

#維他命A油 /百搭抗老 3秒減齡/
逆時煥生油精萃90ml $3,400
添加高純度維他命A，以及獨家超級紫萃能量配方，排除內外受損，肌膚恢復健康運作機能，1夜緊緻彈嫩！

#水光多胺瓶/激速滲透 有效修復紋路/
多胺超微無痕精萃15ml $2,800
醫美級抗皺保養，最新獨家超微分子玻尿酸&Re-vital關鍵拉提多胺，針對全臉10大紋路高效抗皺填補！
 

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周慧敏保養凍齡

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