【廣編】女神周慧敏出道40年　首度公開「凍齡3步驟」

【廣編特輯】

圖、文／台灣資生堂提供

保養基本就是「正確保濕是關鍵」，女神透露：「一般化妝水只擦1次，絕對不夠肌膚需要的飽水量，肌膚沒有喝飽水，細紋、各種狀況都會找上來！保養第1步，就是把水「壓」進肌膚內！」

3步驟絕不可少

1拍：掌心溫熱全臉先輕拍

2壓：輕壓T字部位與雙頰

3濕敷：化妝水重點濕敷補強較乾的部位

「疲累時，一定要用油！使用維他命A油趕緊急救按摩，消腫提亮效果都很好」

女神日常！凡事加油

將油類產品加入乳液內，往上拉提直到肌膚吸收光澤感立馬就有！

緊急救援！水腫剋星

使用掌心10元硬幣大小的保養油量推勻全臉，使用指節處加強，下巴輪廓線、太陽穴、眉心、眼窩按摩直到吸收，再進行後續保養。

周慧敏愛用：

逆時煥生油精萃 #維他命A油 20ml $2,800

多胺無痕彈力乳 #音波乳90ml $3,400

「我非常在乎眼周的保養，顯疲態跟年齡的關鍵就是在眼周！ 眼膜一定要敷到最後一刻！」

精粹厚敷 x 眼膜封存

敷眼膜前，使用導入效果好的眼周精萃，使用無名指跟食指由眼頭到眼尾

往上拉提輕點後敷上眼膜

眼周0細紋妙招

敷眼膜同時完成眼妝，避免眼周肌膚拉扯同時幫助後續底妝上妝與遮瑕更服貼！

周慧敏愛用：

多胺超微無痕精萃 #水光多胺瓶15ml $2,800

一睹女神演唱會後台 必備單品

#電波水/ 5倍電波超導 立即澎嫩/

多胺無痕保濕露 150ml $3,100

直達關鍵抗老基底膜+AI智能聚焦關鍵肌底瑕疵，注入抗老泉源，使肌膚水潤透光!

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添加高純度維他命A，以及獨家超級紫萃能量配方，排除內外受損，肌膚恢復健康運作機能，1夜緊緻彈嫩！

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醫美級抗皺保養，最新獨家超微分子玻尿酸&Re-vital關鍵拉提多胺，針對全臉10大紋路高效抗皺填補！

