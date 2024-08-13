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巴黎長榮桂冠酒店「拒掛五星旗」　中國網紅嗆「不住了」掀抵制

▲▼巴黎長榮桂冠酒店「拒掛五星旗」　中國網紅嗆「不住了」掀抵制。（圖／翻攝自抖音）

▲中國網紅疑惑「台灣不是中國的嗎？」要求飯店補掛五星旗遭拒。（圖／翻攝自抖音）

記者柯沛辰／綜合報導

中國一名網紅近日造訪法國巴黎，本來要入住長榮桂冠酒店，但後來發現大廳內掛滿奧運各國旗幟，唯獨缺少五星旗，要求櫃台人員補掛又遭拒絕，憤而回應「我不住了」。事後，他詢問飯店內的中國廚師，才得知是飯店刻意在奧運前夕取下。影片曝光後，中國網友們紛紛揚言抵制拒住，在網上掀起熱議。

抖音網紅「張教官的有趣人生」13日中午上傳一部影片，內容是團隊近日到巴黎拍片，準備入住長榮桂冠酒店，但一行人發現大廳掛了各國國旗，獨漏中國，因此拿出自備的五星旗，要求櫃台人員立即補掛，結果遭拒絕，讓一行人疑惑「台灣人的酒店？台灣不是中國的嗎，怎麼可能沒有中國國旗？」

櫃台人員表示，「這不是我的工作，我做不到」、「你不能決定飯店的任何裝飾」，網紅則回應「但這是我的祖國，你明白我的意思嗎？誰有權力管這件事？你可以打電話給他（管理層）嗎？」但櫃台人員以假日不便聯絡為由拒絕。

眼見對方拒絕，網紅當即表示「我不住了」，寧可支付全額費用也要退房。之後，團隊找到一名自稱在飯店內工作的楊姓中餐行政主廚，詢問詳情。楊男表示，飯店7月18日起為巴黎奧運進行裝飾，原本有掛上五星旗，但隔天他上班就發現五星旗不見，一問之下才知道是台灣來的高層下令剪掉，「故意的」。

楊姓主廚告訴網紅，他之前3次向飯店提出抗議，但高層主管回覆此事與他無關，也不影響雙方的勞務契約，請他專注於自己的本職工作上，不要干涉酒店管理及干擾其他員工的工作。

▼楊姓主廚向網紅情緒激動地表示，「你（飯店）就是炒掉我魷魚，我都要抗議到底！」（圖／翻攝自抖音）

▲▼巴黎長榮桂冠酒店「拒掛五星旗」　中國網紅嗆「不住了」掀抵制。（圖／翻攝自抖音）

影片發布11小時後，已經有116萬人次按讚、4.5萬留言，分享10.8萬次，遠高於該網紅先前的大多數影片。

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