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星巴克砸重金挖角！新CEO超狂待遇曝光　簽約送3億還可遠距上班

▲▼ 星巴克新任執行長尼可（Chair Brian Niccol）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 尼可將接任星巴克執行長。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

連鎖咖啡龍頭星巴克（Starbucks）12日宣布撤換上任近2年的執行長納思瀚（Laxman Narasimhan），找來墨西哥連鎖速食品牌Chipotle執行長尼可（Chair Brian Niccol）接任，美媒也曝光星巴克挖角他的條件，除了千萬美元（約新台幣3.2億元）簽約獎金和至少160萬美元（約新台幣5169萬元）年薪，還可在千里外遠端工作。

綜合CNBC及《彭博》，尼可將於9月9日上任星巴克執行長，而他將面對的課題包括扭轉銷量下滑的局面，改善顧客體驗，以及解決中國業務面臨的困境。這是項艱鉅的任務，不過他的報酬也相當優渥。

星巴克14日公布尼可的待遇，他的薪資主要由股權構成，將根據業績表現等指標逐步提供，上任第一年若業績達標，酬勞最高可達1.168億美元（約新台幣37.7億元）。

尼可的基本年薪為160萬美元，不僅高於納思瀚的130萬美元（約新台幣4197萬元），還有機會獲得高達720萬美元（約新台幣2.3億元）的現金獎勵，以及價值達2300萬美元（約新台幣7.4億元）的年度股權獎勵。

▲▼ 美國星巴克「紅杯日」一日罷工。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 星巴克祭重本挖角尼可。（圖／達志影像／美聯社）

至於挖角條件，尼可將獲得1000萬美元現金獎勵及7500萬美元（約新台幣24.2億元）股權，以彌補他離開Chipotle的損失。股權將視公司業績與尼可的任期，在3至4年期間逐步提供。

他過去在Chipotle年薪為130萬美元，總薪酬2250萬美元，其中股票獎勵和股票期權占多數，但仍獲得250萬美元現金獎勵。他在任期間Chipotle股價上漲773%，總體薪酬也因此增加。

除了豐厚待遇以外，尼可不須搬到星巴克總部所在的西雅圖，而是在有必要時通勤到總部，並視業務需求出差。尼可前東家總部位於加州新港灘（Newport Beach），距離西雅圖約1000英里（約1600公里），而星巴克將砸錢在此開設一間遠距辦公室。

星巴克說明，他的主要辦公室仍將設於西雅圖總部，在他找到西雅圖的住處以前，公司將支付最多3個月的住宿費，若他決定搬到西雅圖，還可報銷部分搬家費用。

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