百年美妝品牌「雅芳」申請破產！「產品致癌挨告」負債逾400億

▲創立超過135年的美妝品牌雅芳，在美國宣布破產。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

創立超過135年的美妝品牌雅芳，在台灣以「比女人更了解女人」口號聞名。如今卻驚傳在美國申請破產保護，試圖藉此解決該公司因滑石粉產品被指控含有致癌物質，而引發的一系列債務與法律責任問題。

綜合外媒《衛報》、《福斯商業新聞》等報導，美國非營運控股公司「雅芳產品公司」（Avon Products, Inc.，簡稱API）已於13日根據美國破產法第11章申請破產保護。

雅芳產品公司是一家美容產品、家居用品和個人護理產品的國際製造商和銷售商，並以其上門女推銷員「雅芳小姐」的銷售模式而廣受關注，在世界上超過140個國家透過代表銷售產品。截至2019年，雅芳的全球年銷售額達55.7億美元，是全球第14大的美容公司[7]，同時也是世界上第二大的直銷公司（僅次於安利）。自2016年剝離北美業務以來，該公司已不再在美國銷售雅芳產品，但依然在美國以外地區營運實體的控股公司。

然而，近年來雅芳產品公司面臨超過200起與滑石粉產品相關的索賠訴訟，這些訴訟聲稱雅芳產品中的滑石粉含有致癌物質。目前該公司已在個人傷害訴訟辯護和支付和解費方面花費2.25億美元（約新台幣72.6億元），總債務更高達13億美元（約新台幣420億元）。

雅芳產品公司董事長杜貝爾（John Dubel）透過新聞稿表示，「今天的行動（只申請破產保護）以及我們建議出售雅芳非美國業務的計畫，將幫助我們最大限度發揮手上資產的價值，並使我們能以『有序』的方式履行義務」。

值得注意的是，由於雅芳在美國以外的營運業務不屬於破產保護程序的一部分，因此其國際市場的業務照常進行。

《衛報》指出，近年來因為滑石粉陷入訴訟纏身的美妝品牌不僅只有雅芳一家，此前強生公司（Johnson & Johnson）也成多次試圖利用破產解決訴訟，但尚未成功。

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