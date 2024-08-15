坦言被約談很正常　政治追殺？柯文哲：若政府效率都這麼高「很樂見」

▲民眾黨主席柯文哲15日上午7時5分左右出門上班，接受媒體訪問。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴，檢調14日兵分7路前往會計師端木正的事務所、木可公關、時樂、尼奧公司等地搜索，調取相關單據、憑證進行比對，並以被告身分約談端木正、木可公司負責人李文娟，以及傳喚時任柯競辦財務長李文宗及時樂、尼奧負責人戴利玲、相關公司員工共4名證人。被問到會不會擔心被約談？柯文哲15日上午稱「這也很正常」。

柯文哲15日上午7時5分左右離開家門，準備前往中央黨部上班，但一打開家門就對大批媒體直喊「你們要問什麼趕快問」，開放媒體受訪。

被問到會不會擔心被約談？柯文哲說「這也很正常，也沒有什麼。」媒體追問，會不會覺得被李文宗害慘了？柯文哲認為，事實真相還沒搞清楚，不要隨便就給人家按罪名。

至於昨天發黨員信承認「識人不明」，是不是包括李文宗、端木正與立委黃珊珊？柯文哲說，其實民眾黨犯一個錯誤，就做帳還是要找會計人員、財政人員，不是找非專業的人，「有時候專業的事情，還是要相信專業」。

而端木正是誰向柯推薦？柯文哲回應，這也沒什麼推薦，因為端木長期以來就在黨裡面，「所以用他，我不覺得很奇怪。」中央黨部本來有一個長期在合作的會計師，但總統大選是臨時加出來的，所以就詢問黨內有無會計師，就這麼簡單，沒有什麼誰推薦。

被問到黨員信稱「責無旁貸」，接下來怎麼對支持者負責？柯文哲稱，還是一樣先把當前危機度過再說。媒體再問，有無沙盤推演接下來怎麼做？柯文哲反問「不是現在要去沙盤推演嗎？」

由於北檢12日上午主動分他字案，檢調14日上午就進行搜查，被問到會不會覺得是政治追殺？柯文哲稱「如果中華民國政府效率都這麼高，我們是很樂見，就這樣。」