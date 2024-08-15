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快訊／柯文哲獻金假帳案　會計師端木正200萬交保

▲▼端木正深夜抵北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝）

▲柯文哲競選總部委任的會計師端木正涉偽造文書罪，交保200萬元。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦柯文哲參選總統政治獻金假帳案，懷疑柯競總與木可公關公司間約4千萬元帳務不清，14日發動搜索，約談時任競總財務長李文宗與妹妹、木可負責人李文娟，競總簽證會計師端木正等6人，發現木可會計人員何璦廷曾在競總工作，支領薪獎約50萬元，並回捐10萬元，北檢檢察官15日複訊後，依偽造文書罪嫌諭令端木正、李文娟各交保200萬、150萬，2人都限制出境出海並受電子監控，何璦廷交保50萬元。

▲▼木可董事長李文娟。（圖／記者劉昌松攝）

▲木可公關董事長李文娟。（圖／記者劉昌松攝）

民眾黨主席柯文哲參選2024年總統大選，依《政治獻金法》需申請設立專戶，用來收受政治獻金，並逐筆記錄收支內容，向監察院申報並接受公開查詢，但柯競總以「授權金」等名義，支付木可公關近4千萬元，而被支出對象的尼奧創意、時樂股份公司則公開否認有收到柯競總申報的916萬元。

民眾黨和柯文哲雖分別解釋，因簽證會計師端木正，擅自將支出「調節」到相關公司名下，導致政治獻金申報錯誤，但台北地檢署向監察院調閱相關資料後，懷疑柯競總與木可間金流帳務不明，且負責木可公司記帳的員工何璦廷，在2023年8月到2024年2月間，從柯競總收取約50萬元薪資、獎金，其中1個月支付總額高達20萬元，何女也曾以個人名義捐贈柯競總10萬元。

▲▼民眾黨主席柯文哲政治獻金案，木可公關員工何璦廷。（圖／記者劉昌松攝）

▲木可公關員工何璦廷曾在柯競總工作領薪。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署檢察官唐仲慶、郭建鈺14日指揮調查局兵分7路搜索，約談6人中，除被告端木正、李文娟、何璦玲交保，時任競總財務長李文宗與尼奧、時樂公司負責人戴利玲、陳姓員工3人都以證人身分請回。全案持續朝偽造文書等罪嫌方向偵辦，為釐清柯競總的政治獻金記帳、申報過程，確認金錢流向，不排除視偵辦需要，再約談柯文哲與時任競選總幹事的黃珊珊到案。

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