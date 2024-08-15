機車行師傅掀置物箱驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑：褲底一包

▲機車行師傅一掀置物箱，驚見「女子斷頭」，還以為遇到分屍案，嚇得轉身逃跑。（圖／翻攝自記者爆料網）

網搜小組／柯沛辰報導

鬼月故事多，人嚇人真的會嚇死人！一名機車行師傅近日替客戶修理機車，不料一掀開置物箱，竟驚見有顆面部朝下的女性「人頭」，嚇得他立刻站起來往後跑，一度以為遇到「分屍案」，直到冷靜下來回頭檢查，才發現是美髮師用來練習用的「假人頭」，讓網友笑瘋直呼「褲底一包三斤多！」

影片中可見，男師傅9日在店內修理客人的機車，因維修需要，伸手打開置物箱，不料映入眼簾的竟是一顆被長髮覆蓋的「斷頭」，嚇得他當場雙手一縮，趕忙往店內走去，試圖平復情緒。

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過了一段時間，師傅冷靜下來，默默折返，好不容易鼓足勇氣，再次打開後車廂，這才發現是美髮師用來練習技術、俗稱「小美」的「假人頭」，讓他氣得把監視器PO網大罵「塞X娘」。

▲搞了半天，是美髮業俗稱「小美」的假人頭。（圖／翻攝自記者爆料網）

許多網友看完也紛紛笑說，「七月半看到這個」、「這一刻真的會被嚇到」、「褲底一坨」、「老闆嚇尿了」、「師傅心理有陰影了」。

還有美髮人現身說法，「身為美髮師，車廂裡有個小美合理吧」、「身為美髮人，我也直接把小美丟進去」、「以前跟姊姊同居，也被姊姊假人頭嚇好幾次」掀起熱議。