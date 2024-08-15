80年來堅持初心製餅！嚐一口「奇華餅家」　勾起記憶中最熟悉的中秋滋味

▲在中秋團圓的日子，與家人分享彼此的相愛相惜，感受幸福時刻。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

彼此互相扶持、陪伴和督促，既是家人也是朋友，能夠成為手足是上天賜予的恩典，儘管每個家庭的兄弟姊妹都有著各自獨特性格，有時相親相愛，有時也會爭吵，就連雙胞胎也不例外，但這一切都是源自親情的關懐。這份難以割捨的手足之情，一起分享快樂、分擔憂愁，成為人生成長過程中最重要的羈絆，若能在中秋團圓的日子裡共同回味，必能會心一笑。珍惜相聚的每分每秒，奇華餅家陪你一起感受親情之間的幸福時刻。

中秋皓月當空，與家人歡聚天倫、笑顏綻放，共享美食，猶如時光倒流回到童年，美好的感覺總是令人回味無窮，而奇華餅家傳遞的溫暖情感，也成了記憶中難以忘懷的滋味，吃在嘴裡的不僅是舌尖上的美味，更帶著滿滿的真摯心意。香港老字號名店「奇華餅家」傳承逾80年餅藝，堅持用心製餅，以質取勝，秉持真材實料、手工製作、不添加防腐劑的初心，一直以來盡忠職守把關生產工序，讓味道始終如一，即便深耕台灣40多年來，仍以頂級品質與實在用料在台製造，堅守品質帶來最純粹可口的享受，也把暖心祝福寄託其中，嚐一口就能喚起每個人對於節日的喜悅與美滿瞬間。

▲奇華餅家秉持初心製餅，味道始終如一，嚐一口就能勾起每個人對節日的味蕾記憶。

月圓人團圓，今年中秋，奇華餅家為你獻上幸福滋味的多重樣貌，人氣熱銷推薦「御品Q心禮盒」，特別選用台灣在地頂級食材，芋頭餡香氣濃郁的迷你香芋Q心月，以及紅豆餡醇香柔滑的迷你相思Q心月，甜度與香氣讓人吃了陶醉外，綿密口感再加上入口即化不黏牙的Q心，每一口都是驚喜；追求傳統經典不能錯過的「幸運中秋」，黃帝圖案鐵盒送禮大方氣派，更重要是嚴選最受喜愛的口味，來自於鎮店招牌至尊系列，蓮蓉清香、棗泥酸甜、豆沙不甜膩、鳳梨高纖維核桃有嚼勁，切成八等份再搭配清茶，最嚐出廣式月餅的細緻口感；以淡雅的雲紋設計，呈現金色高貴典雅質感的「八星聚寶禮盒」，精心挑選港式月餅，雙黃蓮蓉、雙黃棗泥、豆蓉、伍仁金腿、核桃豆沙，每款都是招牌口味，無論是味道或外觀，皆彰顯出對品味的極致挑剔。

▲傳統經典或創意口味，奇華餅家月餅口味多樣，送禮、自用都很適合。

不管哪一款，奇華餅家月餅口味各有千秋，買來自家享用或送禮給至親好友都是上乘之選，全產品也通過SGS最高規格的檢驗合格，安心食用，早鳥優惠已經開跑，即日起至8月18日滿$1300享15%OFF優惠、8月19日至9月2日滿$1300享10%OFF優惠，除此之外，雞蛋捲禮盒、鳳梨酥禮盒亦享10%OFF，也提供大宗訂購專案。中秋溫馨團聚，與親人共度美好，幸福就是如此簡單，無論未來如何變化，彼此都將是最堅實的後盾和最溫暖的依靠。

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