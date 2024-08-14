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高雄大茗加盟店發明「無薪班」！總公司被罵爆回應了

▲▼飲料,手搖飲。（圖／記者董美琪攝）

▲高雄有間飲料店發明無薪班，要求員工颱風天進店工作不給錢。（示意圖／記者董美琪攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄一名男子6月間到岡山的大茗本位製茶堂飲料店打工，沒想到竟被老闆要求「颱風天無薪上班」，事後還因為薪資缺少的問題，遭到老闆資遣，氣得他上網爆料、公開對話紀錄。對此，該飲料品牌總公司出面回應，目前正在深入了解、會協助員工處理、解決問題。

這名男子在「爆料公社」指控，他今年6月到位在岡山的大茗本位製茶堂工作，7月24日因為工作疏失，有幾樣物料沒有紀錄到，於是立即承認錯誤、想要回店內彌補。

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▲▼高雄飲料店發明無薪班，要求工讀生颱風天上班，還不給薪水。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲高雄飲料店發明無薪班，要求工讀生颱風天上班，還不給薪水。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

沒想到，男子的請求被老闆拒絕，接著被要求7月25日到店裡上「無薪班」。而他當天也確實到店內工作，花了1小時交接完物料日期才下班。

除此以外，男子發現7月間，晚上8點至9點的薪水沒有發放，於是開口詢問老闆，為何會做出這種決定，並且張貼《勞基法》的相關規定。怎料老闆看完以後，竟直接將他資遣。

▲▼高雄飲料店發明無薪班，要求工讀生颱風天上班，還不給薪水。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲高雄飲料店發明無薪班，要求工讀生颱風天上班，還不給薪水。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

隔天男子到店裡結算薪資，卻被老闆告知「計時人員沒有資遣費」，他回家查詢相關法令以後，老闆仍舊已讀不回，讓他感到相當傻眼，也不禁提醒岡山人，若有在找工作，務必小心這間飲料店。

▲▼高雄飲料店發明無薪班，要求工讀生颱風天上班，還不給薪水。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲高雄飲料店發明無薪班，要求工讀生颱風天上班，還不給薪水，總公司回應。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

事件在網路發酵以後，大茗本位製茶堂總公司也在臉書上留言回應，「公司已介入此次事件在深入了解，並協助這位員工處理及解決，公司也會依照加盟合約做出適當的懲處，再次感謝各位的關心，若有任何問題請聯繫我們，謝謝。」

 
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