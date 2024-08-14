汐止浪貓遭集體虐殺丟路邊！捅肛極惡手法曝　動保籲全民緝凶

▲▼ 動保處、警察局逐一訪視店家，清點附近貓咪數量 。（圖／動保處提供）

記者戴上容、張君豪／新北報導

新北市汐止傳出虐貓事件！有民眾PO網表示，月初在金龍湖附近土地公廟發現3隻貓遭嚴重虐傷，並指出虐貓仍持續發生，有民眾見到3隻貓在大同路、茄苳路遭虐殺，該文引發熱議，汐止警方與新北動保處接獲消息後展開調查，目前在大同路與茄苳路發現一具貓屍，動保處已設立公告，呼籲民眾提供線索追查。

有民眾近日在臉書社團「汐止聯盟」PO文表示，在汐止區大同路與茄苳路交叉口及忠孝東路發現貓咪遭虐殺。其中，忠孝東路這隻麒麟尾虎斑貓頭流很多血，慘死在夾娃娃機店前面。另外，還有1隻麒麟尾橘貓屁股疑似被人為虐待，肛門旁被捅一個洞，丟棄在忠孝東路巷子內停車場。PO文引起網友震驚，立即向市議員張錦豪陳情並報警。

▲民眾PO網表示近期有多隻貓遭虐殺 。（圖／翻攝自臉書汐止聯盟）

汐止警分局表示，經詢問7-11汐東門市大夜店員，13日凌晨約1時許發現有一隻頭部流血、已死亡之貓咪，然而，沒有發現可疑人士經過，也未聽聞虐貓情事，分局後續將調閱案址監視器釐清案情。

新北動保處表示，日前已和警察局汐止分局一同前往勘查，在大同路、茄冬路口發現一具貓屍，該案持續偵查中。呼籲民眾若有進一步線索請向警方或動保處報案。

動保處也立刻掛置張貼禁止虐待、傷害動物告示牌，全案將朝虐殺動物偵辦。依動物保護法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，同法第25條規定，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。民眾如有相關資訊，請盡速撥打1959或動保處官方LINE ID @397prfja上傳影片，以利偵辦。