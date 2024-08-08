開C300進汽旅「怠速22hrs」！房務求熄火也不理　3男中毒癱軟送醫

▲新北市汐止區某汽車旅館發生3男在車庫內一氧化碳中毒的離奇事件。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張君豪、戴若涵／新北報導

新北市汐止區某汽車旅館8日下午發生一起意外！3名年輕男子在車庫內怠速22小時，面對旅館業者要求熄火也不理，最後3人倒臥車庫內疑似一氧化碳中毒，所幸經送醫後3人均恢復生命跡象，暫時無生命危險。

警方初步調查，三名男子分別為23歲鄭男、22歲陳男、21歲余男，3人為朋友關係，共乘鄭男的白色賓士C300抵達該處汽車旅館後，便在車庫內怠速聊天，過程中其中一人感到頭暈不適，遂打119報案求救，全案因此曝光。

警消獲報後，前往現場檢測，發現車庫內一氧化碳濃度確實偏高，研判是車輛排出大量廢氣造成，同時將四肢癱軟、意識模糊的3人送往醫院救治，所幸3人經急救過後，暫時無生命危險。

由於鄭、陳、余3人均有吸食毒品的前科，警方懷疑3人有在旅館內開毒趴的可能，但搜索房間內縫隙、座椅、床下、窗台、垃圾桶等處均一無所獲，並未發現任何毒品及違禁品，因此暫無法立案調查。

汽車旅館業者向警方抱怨，3人從7日下午4時57分入住後，車子就維持怠速狀態，旅館房務懇求3人熄火，但對方均置之不理，車輛從入住到事發都沒有熄火過，怠速時間長達22小時，相當離奇，至於詳細怠速動機仍有待進一步釐清。