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一堆人瘋搭郵輪！他心疼曝 「6天網路費」　網友吵翻：見仁見智了

▲郵輪，郵船，輪船，旅行，旅遊，度假。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近發現不少人搭郵輪，在看到相關資訊後也忍不住心動，於是上網求體驗心得。話題掀起熱烈回響，就有內行盛讚，郵輪是「進可攻退可守」的旅行方式，但也有人曬出網路費，認為重度網癮者不適合。

網友在PTT發文直呼，「最近看到蠻多人去搭郵輪，大家會把重點放在停靠的地方，還是郵輪上的設施？今天看到文章才知道郵輪上的設施好多，有游泳池、電影院、賭場之類的，根本就是海上移動樂園啊！有人搭過郵輪嗎？想知道會不會暈船。」

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一名搭過近10次的鄉民經驗談，直言郵輪最大的好處就是進可攻退可守，「如果你想要好好放鬆，上郵輪吃吃喝喝睡覺看海景；如果你想要到處走走，上郵輪當移動旅館，早早出門玩。」

他接著提到，「我第一次去歐洲，就是從西班牙搭郵輪到希臘，中間經過法國、義大利、希臘，每天下去港口都不一樣，一次玩到很多地方。最近比較懶散的時候，就選個普通的路程，像是今年二月去的是印尼、馬來西亞、新加坡、越南的東南亞郵輪，途中下船只是去逛個超市，主要目的還是休息、吃大餐。不過郵輪推薦自己訂國外行程，國內出發的真的很貴。」

▲郵輪，郵船，輪船，旅行，旅遊，度假。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過，有網友直言，郵輪適合不會被網路綁住的人。這番話立刻釣出搭過的旅客，透露現在郵輪上的網路很強，「手遊玩得很開心，看YT直播也沒問題，可是價格...6天1600多塊錢。」

對此，鄉民紛紛回應，「你真的好有錢」、「見仁見智了」、「這種出遊我通常行程過半就開始想回家了，後來發現還是在家玩就好」、「認真說如果一周才1600，跟票價比沒差這點」、「飛機搭12小時，吃到飽價格大概美金39元（約台幣1265元），一周台幣1600的話，平均下來比飛機便宜很多啊」、「這種本來就是享受食物跟放鬆的時間，當然沒必要斷網給自己額外壓力，當然有人不需要網路也很自在」、「為什麼上游輪還玩手機」、「貴死人」、「海上只有衛星，X爆貴，照理說去船上還只顧手機有點浪費」、「我沒網路會死，但6天1600也還好」、「手遊沒辦法解每日很焦慮欸」。

另外，不少過來人表示，「去船公司網站買，買包套有餐酒網路的方案，很常有折扣，爽得很」、「比有的飛機便宜了」。

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