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Google搜尋引擎壟斷案敗訴　美政府：歷史性判決

文／中央社

美國法官5日判決谷歌（Google）違反反托拉斯法，每年斥資數百億美元違法壟斷，成為全球預設搜尋引擎。這是聯邦當局挑戰科技巨擘主宰市場地位首獲一大勝利。

路透社報導，這項判決為第2場審判確定潛在的解決方案鋪路，其中可能包括Google母公司Alphabet分拆業務，此舉將改變Google主宰多年的網路廣告界版圖。

Google搜尋

這也等於准許美國反托拉斯執法單位積極起訴科技巨擘。大型科技公司成了各個政治派別攻擊箭靶。

聯邦地區法院法官梅塔（Amit Mehta）寫道：「本庭達成以下結論：Google是壟斷者，而且為了維持獨占一直在壟斷。」Google控制大約90%網路搜尋市場，在智慧型手機搜尋引擎市占率更達95%。

接下來「救濟」階段可能會很冗長，可能會上訴到美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院和聯邦最高法院。官司可能會打到明年甚或2026年。

科技股5日廣泛走跌，Alphabet股價下挫4.5%。Google廣告事業去年占Alphabet總營收77%。

Alphabet表示，打算就梅塔的判決提出上訴。Google在聲明中說：「這項判決承認Google提供最佳搜尋引擎服務，但結論卻是不應該讓我們輕易提供服務。」

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）稱這項判決結果是「美國人民歷史性勝利」，還說「無論規模多大或多有影響力，沒有任何公司能凌駕法律之上」。

梅塔指出，Google光是2021年就付了263億美元（約新台幣8600億元），以確保自家搜尋引擎成為智慧型手機和瀏覽器的預設搜尋引擎，以及維持最大市占率。

這是一連串挑戰科技巨擘涉嫌壟斷的案件中第一項重大判決。Google案是前總統川普政府提出，法官去年9月到11月開庭審理。

在過去4年，聯邦反托拉斯主管機關也對臉書（Facebook）母公司Meta Platforms、亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）和蘋果公司（Apple）提告，指控這些公司非法維持壟斷。

這些案件都是始於川普執政期間。民主黨籍的參議院司法委員會反托拉斯小組委員會主席克羅布查（Amy Klobuchar）說，此案橫跨兩屆政府，顯示反托拉斯執法獲得兩黨強烈支持。

法新社報導說，隨著微軟公司（Microsoft）搜尋引擎Bing和人工智慧（AI）開發公司OpenAI新興搜尋引擎SearchGPT運用生成式AI，加劇競爭，Google的搜尋業務將受到阻礙。

科技業聯盟「進步商會」（Chamber of Progress）執行長柯瓦切維奇（Adam Kovacevich）說：「今天判決最大贏家不是消費者或小型科技公司，而是微軟。微軟數十年來在搜尋方面投資不足，但今天的判決為法院授權Bing的預設搜尋引擎協議打開了大門。

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