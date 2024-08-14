快訊／國家警報響　大雷雨襲北北基等5縣市

▲大雷雨襲北北基。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

對流旺盛，中央氣象署今（14日）中午12時08分針對新北市、基隆市、台北市、彰化縣、台中市等5縣市發布大雷雨即時訊息，雨勢將持續1小時。氣象署也同步對台北市、新北市發布山區暴雨災防告警。

氣象署今中午12時08分針對新北市、基隆市、台北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時15分。氣象署提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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氣象署也同步針對新北市北港溪汐止柯子林、台北市雙溪雙溪淨水場至聖人瀑布發布山區暴雨災防告警，持續時間至下午2時08分。

氣象署示警相關區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

此外，氣象署中午12時13分也針對彰化縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

基隆市：七堵區

台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區

新北市：中和區、永和區、新店區、汐止區、深坑區、萬里區

台中市：中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、外埔區、大安區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區、大里區

彰化縣：彰化市、鹿港鎮、和美鎮、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、竹塘鄉、溪州鄉