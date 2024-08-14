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社會 社會焦點 保障人權

積欠百萬稅款拒繳！工程顧問董座遭管收3天　兒提40萬救援

▲董事長欠百萬稅拒繳遭管收。（圖／彰化分署提供，以下同）

▲董事長欠百萬稅拒繳遭管收。（圖／彰化分署提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化田尾鄉一間林園景觀工程顧問公司羅姓老闆積欠勞保費、勞工退休金、健保費、營業稅、營利事業所得稅等134萬元未繳，經勞保局等機關移送彰化執行署強制執行，追繳9萬餘元、也不配合到案說明，日前分署使出「殺手鐧」，將他拘提到案管收，關了第3天，兒子不忍心繳了40萬元，提供透天厝權狀作擔保，才讓他回家。

彰化分署指出，58歲的羅男擔任義務人公司負責人，實際經營掌管公司業務，2021年至2022年間營業銷售金額合計約1,300萬元，於2021年時仍有諸如挖土機、鏟土機、貨車等財產，財產目錄預留殘值合計為94萬2,043元、2022年8月25日因給付工程款事件成立調解，需給付500萬元支票，卻轉讓給兒子支付。

▲董事長欠百萬稅拒繳遭管收。（圖／彰化分署提供，以下同）

▲董事長欠百萬稅拒繳遭管收，子女前往簽署分期繳納擔保。

日前，羅男經彰化分署拘提到案，除交出其中二台小貨車供拍賣外，對於變賣公司資產及500萬元支票資金流向均無法清楚交代，因此認定羅男所為已符合「顯有履行之可能故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」的管收事由，遂向彰化地方法院聲請管收獲准。

羅男被管收後，子女不忍父親受牢獄之災，隔日積極與彰化分署連繫請求分期繳納，於第3天一早即至彰化分署簽訂分期償還方案，除當場繳納40萬元擔任擔保人外，更提供田尾鄉透天厝所有權狀作為擔保，讓羅男終於可以回家團圓，不必繼續在看守所忍受炎熱酷暑的煎熬。

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