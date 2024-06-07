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社會 社會焦點 保障人權

欠稅823萬「管收沒滿月」就投降　女企業家吐錢了：床太硬不好睡！

▲▼夏芮淇（左，須匿名）開公司欠稅費823萬餘元被查出隱匿財產，經行政執行署新北分署拘提管收25天投降繳錢。（圖／新北分署提供）

▲夏姓美魔女開公司欠稅費823萬餘元被查出涉嫌隱匿財產，經行政執行署新北分署拘提管收24天投降繳錢。（圖／新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名夏姓女子開公司賣美妝與保健食品4年，積欠營利事業所得稅與健保費共823萬餘元，還被查出提領逾1000萬元公款藏放私人帳戶卻不繳稅，經移送行政執行署新北分署強制執行，夏女被拘提管收快1個月，昨（6日）終於先繳100萬元，並找人擔保分期支付餘款獲釋，據悉，令夏女吐錢主因是管收所「床太硬、不好睡」。

40多歲的夏女外型亮眼，曾上電視綜藝談話節目，分享個人不花大錢也能穿出時尚的心得，她先前與已婚黃姓男友合作開直播叫賣，幫國內各大生技公司推銷保健產品，夏女也在2020年成立生技公司，經營美妝與保健食品生意。

財政部國稅局與衛生福利部中央健康保險署查出，夏女公司從開業起至去年（2023年），共欠繳營利事業所得稅與員工健保費823萬餘元，並於2022年11月起陸續移送新北分署強制執行，原本催繳對象為夏女的公司。

但新北分署發現，夏女的公司於2021年7月到2022年6月營業獲利高達2820萬餘元，夏女身為負責人，沒將盈餘用於繳稅，反而提領1124萬餘元公款存進自己或朋友私人帳戶，因此要求夏女出面說明，夏女允諾去年12月到場辦理每月分期償還10萬元到15萬元，卻神隱屢傳不到。

新北分署上月（5月）14日拘提夏女到案，查明她有能力償還卻不提出清償計畫，且有隱匿財產之嫌，聲請新北地院管收3個月獲准，期間並多次派員親赴管收所勸諭，夏女終於態度軟化，昨請朋友籌措100萬元現金當成頭期款，其餘經朋友擔保分期繳納後獲釋。

據悉，重獲自由的夏女神情憔悴許多，最受不了管收所「床太硬、不好睡」，也不習慣早起早睡的嚴格作息規定，所以熬了快1個月仍決定吐錢。新北分署指出，若夏女日後欠繳分期付款，將直接找擔保人負責，並呼籲滯納稅捐、費用或罰鍰民眾，應依規定繳納，切勿心存僥倖。

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