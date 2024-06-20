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社會 社會焦點 保障人權

等紅燈巧遇國中同學　1句「阿猴你沒戴安全帽」他秒吃罰單　

▲彰化田尾鄉阿猴沒戴安全帽遭盤查。（圖／翻攝自臉書／爆廢1公社）

▲彰化田尾鄉「阿猴」沒戴安全帽遭盤查。（圖／翻攝自臉書／爆廢1公社，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣田尾鄉一名駕駛開車在路上，巧遇騎著機車國中同學「阿猴」，2人停在紅綠燈前閒話家常時，他喊了一聲「你沒有戴安全帽」，不料卻被眼尖警員發現馬上盤查開單，這段影片近日也在「爆廢1公社」爆紅。警方查出，這是2016年的影片，騎士貪圖方便距離短，沒戴安全帽，遭到盤查，也呼籲民眾切勿忽略自我安全保護。

▲彰化田尾鄉阿猴沒戴安全帽遭盤查。（圖／翻攝自臉書／爆廢1公社）

這段長達1分多鐘影片，令人噴飯，「阿猴」被國中國學號稱有6尺4的體格、150公分身高，從影片中可見，有駕駛載著女友人行經田尾鄉路時，遠遠遇到國中同學「阿猴」騎機車經過，開心的對他大喊一聲，2人一前一後停在紅燈前聊天，你要去哪裡「我等下要去田裡」、接著話鋒一轉「你沒戴安全帽喔」。

一名巡邏的員警原本要左轉，疑似發現2人對話，轉頭一瞧「阿猴」竟沒戴安全帽，便逆向闖紅燈將阿猴攔下盤查。此時駕駛見綠燈一亮，在阿猴的面前駛離，2人還在車內狂笑對話「好好笑」、「有夠衰」、「他會恨你一世郎啦」，這段影片被保留8年，後製加對話框效果令人爆笑，寫下「記得要帶安全帽唷」可見駕駛與阿猴的好交情。

▲彰化田尾鄉阿猴沒戴安全帽遭盤查。（圖／翻攝自臉書／爆廢1公社）

海豐派出所所長林儀偉表示，經查這是2016年影片，因為他當時貪圖方便距離短，沒有戴上安全帽，遭到警方盤查，也提醒民眾切勿忽略對自我安全的保護，還是請民眾要依照規定戴上安全帽騎乘交通工具，同時加強查緝失聯的違規案例，也希望不要再有類似的情形發生，也是會依照規定取締告發。

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