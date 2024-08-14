老公月賺6位數！「午晚餐都在公司吃」她喊摳　網卻讚：很好啊

▲老公為了吃公司晚餐，會加班一小時。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

「真的是有夠摳的！」一名女網友發文表示，老公明明月薪有10萬元以上，但卻常常吃公司的午餐、晚餐，假日則會去吃路邊麵攤。她透露，其實兩人在交往時，一直都是AA制，如今結婚了，雖有好一點，但她還是覺得很摳門，「戶頭有多少錢也不會讓我知道！」貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在「匿名3公社」上發文，提到她老公「28歲有夠摳」，對方明明在科技公司上班、月薪10萬元以上，但平常不吃早餐、中午吃公司，「晚餐他一定會加班一小時，然後為了吃公司晚餐」。至於假日，通常會吃路邊麵攤，很偶爾才會吃小火鍋，「然後就待在裡面兩小時」。

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除了吃，原PO也說，他們平常在家，冷氣只能開28度，然後汽車是買中古國產36萬元的車，「連我生日也只給我3000元紅包，並且說他生日也給他3000元就好」。這些事情讓她覺得老公「真的是有夠摳的」，過去兩人交往，一直都是AA制，現在結婚雖然好一點，但對方「戶頭有多少錢也不會讓我知道」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「如果是為了家庭開支而節省，我覺得不算摳門」、「這老公很好啊，久了你就知道會省錢的另一半有多好」、「難怪不給他老婆知道他有多少錢，這老婆應該是很會敗家的那種」、「我從來沒問過我先生戶頭裡有多少錢，我覺得可以養活我們一家就好」、「換個方式，今天如果你月薪六位數，你老公一直要看、想知道，你會高興開心嗎」。也有網友表示，「聽起來還好啊，但我不會想結這個婚」。