元配告小三「不是為了錢」　律師曝光粗暴金額：總有各種解氣方式

▲元配告小三，要的未必是錢。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

美女律師李怡貞常在臉書上分享執業心得、討論時事，她近日就發文表示，很多人告小三侵害配偶權時，要的都不是錢，主要是想用「簡單粗暴」的方式來表達不滿，讓小三知道，自己不缺錢，只是想要找個律師提告，讓小三的名字可以留在司法院判決書查詢系統。

李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」上發文表示，很多當事人找她告小三侵害配偶權，其實要的都不是錢，因為以台灣目前的實務判決數字來說，真的只會讓大多數人失望，金額落在30萬元上下。所以有些當事人就會簡單粗暴的，以數字來表達不滿，像是賠償金額就會選擇438萬元、748萬元、444萬元。

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李怡貞也說，狀紙都有千萬「祝福」的意思，要讓小三知道，當事人其實不缺那些錢，就是要找個律師提告，告到小三無法好好過日子、每天擔心案件進度、名字會留在司法院判決書查詢系統，「不缺錢提告的當事人總是有各種解氣的方式」。

雖然這種充滿祝福和詛咒的案子常會在調解程序中就和解，但李怡貞說，這前提是小三要讓元配滿意，「道歉與姿態低總是必須的。」李怡貞認為，與其說是元配原諒小三，不如說是元配想要給自己重新好好生活的機會、讓家庭有好好修復的機會、讓孩子可以不知道爸爸做的事，「元配不是以德報怨，而是真的懶得理你這咖小」。