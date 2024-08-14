「兒子」加賴要調38萬　台中翁隔天跑農會...行員機警阻詐

▲劉姓老翁接獲兒子要求加LINE訊息後，兒子喊爸聲稱朋友急需現金週轉，老翁到農會匯款時被機警行員勸阻。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）



記者李陳信得／台中報導

一名71歲劉姓老翁手機傳來兒子名字的LINE，加入後便聽到兒子聲音說友人急需現金週轉要求匯款，並表示會儘快還錢。老翁不疑有他，隔日立即到農會匯款，行員詢問老翁匯款的目的後，直覺類似被詐騙，立即請求警方協助，成功阻止詐騙。

台中市警局東勢分局12日10時許，接獲東勢區豐勢路東勢農會櫃員表示有民眾疑似遭詐騙現在要匯款，需要警方協助，東勢所警員周錦賢、洪健銘立即前往。警方到場後，櫃員表示71歲劉姓男子要匯款新臺幣38萬元，經櫃員詢問匯錢對象是何人，劉男表示是兒子朋友需要錢，要劉男幫忙匯錢，櫃員對劉男提出疑惑並聯絡警方前來勸說，定揭發詐欺集團的手法。

劉男說，11日看到LINE傳來訊息要加好友，看到是「兒子」名字不疑有他便加好友後，「兒子」表示朋友需要現金週轉，請爸爸幫忙，朋友會盡快還爸爸錢的，劉男表示聲音是兒子的，所以沒有多想，便於12日趕緊到農會準備匯錢。櫃員詢問劉男做何用途，劉男說是兒子朋友要用錢，櫃員請劉男再次確認收款對象及用途，劉男這才察覺不對勁，趕緊撥打兒子手機做再次確認，兒子表示沒有換LINE、也沒有朋友要借錢，劉男才確認自己差點變成詐欺被害人，直呼好可怕，在櫃員機警下幸運保住血汗錢，劉男對於警方及櫃員協助表示感謝。

東勢分局東勢派出所所長藍忠明表示，民眾遭詐欺手法是「猜猜我是誰」手法，詐騙集團獲得被害人相關資訊後，用親屬姓名或是用神似聲音再取得被害人信任，被害人一旦陷入陷阱，便是惡夢的開端。因此電話或是網路聯絡談錢都要注意，更提醒大家，東勢地區為高齡地區，老人家常接獲猜猜我是誰手法、電話通知健保卡被盜用、遭假檢察官來電表示要監管帳戶、保管現金等說詞詐欺案件層出不窮，希望各位老人家多注意，匯錢之前務必確認匯錢對象及相關訊息，家屬更要多多留意家中長者資金流向，預防詐欺全民動起來。