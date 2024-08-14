大陸刻意放行拍攝？　菲律賓清晰捕捉渚碧礁島上艦炮

▲菲律賓航拍南沙群島渚碧礁清晰照片，曝光島內建築和武器部署。（圖／翻攝自大陸網站，下同。）

軍武中心／綜合報導

大陸和菲律賓為南海主權爭吵不斷，近日菲方更進一步航拍到南沙群島渚碧礁的清晰影片，曝光島內各式建築和軍武部署。據了解，菲方早在接近渚碧礁上空時就已接收到島上解放軍發出的無線電警告，但最後仍成功抵近拍攝，很可能是中方的有意放行。

綜合陸媒報導，這段長約58秒的渚碧礁影片及多張照片，是由菲律賓記者搭乘一架隸屬於菲律賓漁業與水產資源局的「西斯納」208（Cessna 208）單發渦槳式多用途輕型飛機所拍攝，清楚捕捉到島上建築物、武器部署以及島上的飛行跑道。

當然曝光的照片最備受矚目無疑是渚碧礁的軍事部署，清晰呈現島內已構建起警戒/火控雷達、艦炮、近防炮、防空導彈、反艦導彈等對海/對空防禦陣地。其中某棟建築物上設置有火控雷達、76毫米艦炮、630型近防炮等，火力可覆蓋渚碧礁內東北側全部，保護島內的重要設施遭到來自海上的水面艦艇、空中的無人機、巡航導彈類目標的侵襲。

此外，照片還拍攝到渚碧礁飛行跑道，明顯看到在跑道中間位置擺放一輛型號不詳的車子，很可能是用來防止外來航空飛行器的突然降落。資料顯示，這條長3300米、寬55米的4E級別大型機場跑道，除了能降落大型民航機，更重要的是能正常起降和部署殲-10C、殲-11BH、殲-16、轟-6K、運-20、空警-500等軍機，成為中國在南沙群島的主要防禦基地。

作為中國在南沙面積僅次於美濟島的第二大的島嶼，渚碧礁位在中業群礁西南方向，自東北到西南約為6.5公里、寬3.7公里，礁盤面積為16.1平方公里。經過瘋狂的吹沙填海後，除修建長度約20公里的環島公路外，也讓其永陸面積達到4.3平方公里。

由於渚碧礁東面23公里處，為菲律賓所控制的中業島；西面500公里處則是越南；北面900公里處為海南島，其所居地理位置對中國而言具有重大的戰略意義，為陸方在南沙群島中主要的防禦基地，目前渚碧礁上有3000多名守備隊員駐守。

▼渚碧礁島上有著近400棟建築物 。（圖／路透）