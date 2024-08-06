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奧運還沒結束！法國爆大型網攻　40博物館遇駭「比賽場地也淪陷」

▲巴黎大皇宮奧運變成擊劍、跆拳道場地。（圖／達志影像／美聯社）

▲被當作奧運擊劍、跆拳道場地的巴黎大皇宮奧運上周末遭駭客襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

巴黎奧運正如火如荼展開之際，法國上周末卻傳出有約40個博物館遭遇駭客攻擊，其中還包括了正在舉辦奧運賽事的巴黎大皇宮（Grand Palais），以及舉世聞名的羅浮宮（Louvre），引發外界對奧運是否仍能順利進行的質疑。

據法媒BFMTV報導，巴黎檢察官辦公室4日證實，當局反網路犯罪部門（J#）獲悉，網路犯罪分子在3日晚間瞄準了大皇宮等40個博物館用於「集中財務數據」的系統，威脅當局若不支付贖金，就要公佈所有存放在系統內的財務數據。

報導稱，由於自動化資料處理系統已遭破壞，因此巴黎檢察官辦公室目前已將此案移交給司法警察網路犯罪大隊（BL2C），但消息人士表示，這起事件不會影響奧運會和殘奧會運行所涉及的訊息系統。

與此同時，法新社指出，法國國家資訊系統安全局（ANSSI）也證實接獲相關通報，但ANSSI強調，遭駭客入侵的系統與奧運會無關。警方消息來源指出，當局已就數據系統遭遇攻擊，以及組織幫派勒索一事展開刑事調查。

目前被用作奧運擊劍與跆拳道比賽場地的巴黎大皇宮，在接受媒體採訪時證實他們受到了網路攻擊，但館方並未透露具體細節，而被警方列為可能攻擊目標的羅浮宮則否認被駭客攻擊。

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