甜美自拍成遺照！台南女接小孩遭撞死　婆婆見破機車哭認：是我媳婦

▲成大1死4傷事故，蔡姓死者簡易靈堂稍早已布置完成。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／台南報導

成大成功校區外昨(12日)發生1死4傷嚴重事故，任教於中西區某外語補習班的42歲蔡姓女子騎車準備去接小孩，沒想到卻遭遇橫禍當場喪命。蔡女婆婆接獲噩耗趕赴現場，忍不住痛哭表示，「認得媳婦的車子，是媳婦遇劫沒錯」。檢方今(13日)赴殯儀館相驗，確認死因為頭部重創，而稍早家屬也已將蔡女的簡易靈堂布置完成。

這起事故發生在昨天下午5時許，成大圖書館林姓女職員開車從成大校區飛速駛出，先是在大學路上撞上一輛55歲黃姓男子駕駛的轎車後，又波及到其他6輛機車，造成蔡女當場死亡，黃男輕傷、30歲官姓女騎士輕傷、69歲王姓男騎士輕傷，而肇事的林女則是腿部骨折，她事後則向警方供稱自己是因癲癇發作而釀禍。

▲▼蔡女婆婆趕赴現場看見媳婦機車時，當場崩潰痛哭，「是我媳婦沒錯」。（圖／記者林東良翻攝）

事故發生後，警方通知蔡女婆婆到場，婆婆當場情緒崩潰，痛哭表示，「媳婦的車子我認得，是我媳婦沒錯」。而今檢方會同法醫相驗，確認蔡女死因為頭部重創，家屬對於死因沒有意見。

稍早，蔡女的簡易靈堂已布置完成，靈堂上擺著蔡女的自拍照當作遺照，而透過畫面可以看出，蔡女長相甜美秀氣，沒想到卻在接小孩放學的路上遭撞死，留下丈夫以及2名孩子，讓家屬悲痛不已。