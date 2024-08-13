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大陸 大陸焦點 特派現場

中國國安部稱破獲千餘起台灣間諜案　強調反台獨

▲大陸新修訂完成的《反間諜法》於2023年7月1日正式實施。（圖／CFP）

▲中國國安部稱「連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件」。（圖／CFP）

文／中央社

中國國安部今天發文反台獨，宣稱「連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件」，打掉一大批在大陸布建的間諜情報網絡。但文章並未提供時間、案件內容等細節。

微信公眾號「國家安全部」今天刊發文章「堅決打好涉台反分裂反間諜鬥爭」，稱國家安全機關對一切針對中國大陸實施的情報竊密和滲透破壞活動予以嚴密防範和懲戒。

文章宣稱，國家安全機關持續重拳出擊，展開系列專項行動，連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件，打掉一大批在大陸布建的間諜情報網絡，對展開情報竊密和滲透破壞活動的間諜分子嚴懲不貸，「有力維護國家核心秘密安全」。

在懲治「台獨分裂勢力」方面，文章說，國家安全機關以「反分裂、遏台獨、促統一」為主線，依法全面加強「懲獨遏獨」。對楊智淵等「台獨頭目」實施抓捕審查，「創新了以涉嫌分裂國家罪追究島內台獨分子刑事責任的執法司法實踐」，給台獨勢力「迎頭痛擊和強力震懾」。

楊智淵是第一個被以「分裂國家罪」起訴跟逮捕的台灣人。2022年8月3日，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）搭機離台、結束訪問台灣行程之後，中國官媒央視新聞隨即報導楊智淵被「刑事拘傳」審查的消息。2023年4月，溫州市檢察院以涉嫌分裂國家罪對楊智淵批准逮捕。

中國近期對於打擊台獨的宣示動作頻頻。2024年6月21日，中國官方多部門聯合發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（俗稱「懲治台獨22條」）。8月7日，國台辦網站上線「依法懲治『台獨』頑固分子」專欄。

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中國國家安全部反間諜台灣間諜

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