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社會 社會焦點 保障人權

紅色粉塵驚爆！霧峰餐廳「彩煙性別趴」挨轟　環保局認定空汙

記者鄧木卿／台中報導

台中市霧峰一家親子友善餐廳11日舉辦「彩煙性別趴」，現場傳出陣陣爆炸聲響，紅色彩煙直竄天空，飄下彩色粉塵，大人們趕緊保護身旁小孩，大罵難道忘了八仙塵爆嗎？業者已張貼公告停辦，環保局表示，該活動確有空氣污染情事，違者可處1200元以上、500萬元以下罰鍰，並令限期改善，未如期改善者，按次處罰。

▲▼霧峰一家餐廳舉辦性別彩煙趴，不料爆發紅色粉塵，不少消費者驚嚇大罵，忘了八仙塵爆嗎。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲霧峰一家餐廳舉辦性別彩煙趴，不但爆發紅色粉塵，不少消費者驚嚇大罵，忘了八仙塵爆嗎。（圖／翻自記者爆料網）

1名消費者表示，餐廳有告知隔壁客人有辦彩煙性別趴，但沒說會爆炸，當發生巨響時，不論大人和小孩都紛紛走避，萬一當時剛好在舞台旁，豈不是相當危險？辦活動不是不行，但要安全第一。

當時她人在玻璃屋內，都可以感受到震耳欲聾的震撼，更何況是在戶外，爆炸後，彩煙直沖天際，空氣中全充滿煙硝味，雖然平安回到家，但兩隻眼睛超紅，不知會不會有後遺症。

餐廳臉書在12日貼出公告，即日起停止接受客人性別派對的揭曉方式以彩煙形式進行。

台中市議員張芬郁表示，之前就常接獲民眾陳情夜晚噪音及燃放煙火的問題，如今傳出舉辦性別趴使用粉塵，造成客人耳朵及眼睛不舒服，相關單位應該加強管理。

▲▼霧峰一家餐廳舉辦性別彩煙趴，不料爆發紅色粉塵，不少消費者驚嚇大罵，忘了八仙塵爆嗎。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中市議員張芬郁接獲不少民眾陳情，上午前往關心。（圖／張芬郁提供，下同）

環保局表示，經檢視民眾所提供的影片確有空氣污染情事，並已前往稽查，依據空氣污染防制法第32條規定，在各級防制區及總量管制區內，不得有從事該法條所列之行為 ，致產生明顯粒狀污染物散佈於空氣或他人財物，違者可依67條規定處1200元以上、500萬元以下罰鍰，並令限期改善，屆期仍未完成改善者，按次處罰。

▲▼霧峰一家餐廳舉辦性別彩煙趴，不料爆發紅色粉塵，不少消費者驚嚇大罵，忘了八仙塵爆嗎。（圖／記者鄧木卿翻攝）

環保局提到，事發當時非晚上10時至翌日上午8時禁止時段，亦非全日管制區域內（各級學校、幼兒園、圖書館、衛生醫療機構周圍50公尺），尚無違反依噪音管制法及台中市公告管制禁止施放爆竹煙火相關規定，環保局將進行現場法令宣導，若查獲其他違規事證將依法辦理。

▲▼霧峰一家餐廳舉辦性別彩煙趴，不料爆發紅色粉塵，不少消費者驚嚇大罵，忘了八仙塵爆嗎。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲餐廳臉書已公告即日起停辦性別彩煙趴。（圖／餐廳臉書）

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