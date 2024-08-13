恐怖！三重韭菜盒子攤5月才遭砸　2男又持甩棍痛打老闆母子

記者戴上容／新北報導

新北市三重文化北路上一間知名韭菜盒子攤商，13日上午6時許遭2名男子持甩棍毆打，37歲李姓老闆和他母親（63歲郭女）因此受傷濺血，李男頭部多處撕裂傷，母親手部骨折。李男向警方表示，他曾與人發生消費糾紛，今天動手的2名嫌犯中，林姓男子（45歲）曾於5月6日毀損攤車；分局表示，目前已鎖定犯嫌身份追緝中。

▲三重文化北路上韭菜盒子攤商日前才被砸店，今天又有人闖入傷害老闆和老闆母親 。（圖／記者戴上容翻攝）

三重警方表示，今天上午6時許，有2名男子手持甩棍，攻擊文化北路2號一處韭菜盒子攤商，李男（37歲）頭部多處傷口，他的母親郭女（63歲）手部骨折，2人皆送往市立三重醫院，無生命危險。

經李男指認，其中一名犯嫌林男於今年5月6日曾毀損攤車，把攤車整個推倒，林男於5月7日查緝到案，警方當時依毀損、恐嚇罪移請新北地檢署偵辦。未料，事隔不久又到攤商打傷人。

▲▼韭菜盒子攤商5月時被砸店 。（圖／記者戴上容翻攝）

三重警方表示，員警到場後協助傷者就醫，並調閱監視器辨識犯嫌身份，初步詢問當事人，犯嫌曾與老闆李男有消費糾紛，詳細原因不願說明。目前警方已成立專案小組鎖定犯嫌身份追緝中。