挺盧秀燕選黨主席戰2028　蕭旭岑：否將重蹈韓國瑜、侯友宜覆轍

▲蕭旭岑建議盧秀燕若要戰2028，就一定要參選黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席明年改選，現任黨主席朱立倫近日頻至各地宣傳國會改革，操兵意味濃厚，而被視為最被黨內看好代表參選2028總統大選的台中市長盧秀燕，持續鴨子划水，但尚未做出是否參選決定。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（13日）接受專訪表示，如果國民黨想參選2028年總統的人，不選明年的黨主席，還是會重蹈2020、2024的模式。主持人王淺秋嘆，「內行的就知道」，蕭也說，「妳也經歷過」，王再嘆，「完全清楚！」

蕭旭岑接受廣播節目《千秋萬事》專訪時指出，照國民黨過去的慣例及傳統，黨主席參選總統是一個慣例，所以2016年朱立倫不選總統，馬英九是非常不以為然的，當時馬與朱在這個議題上還有一點不太愉快，那時候馬跟朱溝通說，黨主席就要選，怎麼不選，後來才又發生前黨主席洪秀柱參選，而後民調崩跌，又產生「換柱」事件等。

蕭旭岑回憶，2020韓國瑜是高雄市長參選總統，到今年侯友宜新北市長參選總統，韓、侯都不是黨主席，因此在選務、黨務的運作上難免會有扞格，所以2028年的總統候選人應該要兼任黨主席，這是黨內主流的看法，而既然很多人看好盧秀燕挑戰2028大位，那她明年就應參選黨主席。

主持人王淺秋詢問，是否會建議盧秀燕參選黨主席？蕭旭岑表態自己一定會，因為黨的聲譽、形象，和總統候選人是沒辦法分開的，就像當年馬英九選黨主席，並提出不統、不獨、不武的路線，「今天要選總統的人，當然要提出路線，但假如參選總統的人，和黨的路線不一樣，不覺得有點尷尬？」

蕭旭岑舉例，今天很多人都不願意講九二共識，可是國民黨黨章、政綱都有講到九二共識，因此非常不能理解國民黨的領袖人物，為何不願意去講九二共識的兩岸論述？直接導致賴清德互不隸屬的「邪說」混淆很多支持者及民眾，讓他們在兩岸關係上越走越遠，不但對兩岸關係造成傷害，也對國民黨論述的根基造成傷害。

蕭旭岑強調，國民黨主席和總統候選人若能合而為一，就能提早去解決這個問題，既然選上黨主席、未來要選總統，兩岸路線是什麼，還要不要九二共識？若不要，要提出什麼其它路線嗎？這都是要負責任的對民眾說明。

蕭旭岑直言，不管是他個人，還是馬英九和韓國瑜都非常堅定主張，國民黨黨章、政綱都支持九二共識、一中各表，這非常明確也是唯一能確保兩岸和平、人民安全幸福的方式，現在黨內很多意見，或是因為選舉被打怕了，「翁曉玲說我是中國人，沒有人聲援她，只有我出來聲援，我就覺得國民黨碰到很大的瓶頸」，既然叫中國國民黨，卻不敢去聲援黨內立委說我們是中國人，「這就是國民黨的困境」。

至於馬英九有無可能回鍋參選黨主席？蕭旭岑斬釘截鐵表示，「不可能！」馬已經卸任8年了，自己作為國民黨忠貞黨員、現任中評委，希望國民黨盡快面對2028，盡快處理與民眾黨的關係，盡快整合黨內對兩岸的意見，就是照黨綱、政綱走，「勇敢的講出來，我們是中國國民黨，是中國人也是台灣人，要用九二共識、一中各表才能處理兩岸關係，天經地義！但現在黨內卻沒有人願意講。」

「一定把這件事講清楚，讓大家趕快去面對，才能選2028」，不然賴清德這樣蠶食鯨吞，再過一年國民黨已經沒有舞台了，蕭旭岑嘆，現在連柯文哲都落馬了，再接下來司法動下去，憲法法庭宣告國會改革法案違憲，「你國民黨可以打包回去了。」