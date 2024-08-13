變身讀空氣高手！11種肢體語言＋表情判斷小技巧必學

▲肢體語言和表情能透露出很多訊息和情緒，讀懂它們以及知道如何應用，能幫助你擁有一場愉快的聊天。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）



生活中心／綜合報導

肢體語言和臉上的表情，在人與人相處交流的過程中，佔的影響可能比你想像來得更大，不經意間做出的小動作，都可能傳達出重要訊息、真實反映出當下的內心感受，精準判斷出這些情緒細節，有助於讓彼此溝通更順暢，外國網站《Bright Side》整理出11種關於肢體語言和表情的解讀，你想當個讀空氣高手、不用多說什麼就懂別人在想什麼嗎？快一起來了解看看吧！

1、坐立不安的習慣

[廣告]請繼續往下閱讀...

無論是長久以來的習慣還是面對壓力時的應對方式，建議在重要談話或會議中盡量避免以下行為：不斷撥頭髮、摸戒指、敲擊手指或腳，或者頻繁看手錶等，這些動作都可能被人誤解是不專心或想離開。

2、摸眉毛

如果你注意到有人在摸眉毛，這可能意味著他們感到壓力或緊張。專家認為，摸眉毛是一種自我安撫的方式，用來重新獲得控制感；這個動作還可能表示他們正在努力回憶某些事情，當一個人深入思考時，摸眉毛的動作會更加明顯。

3、咬指甲

咬指甲是緊張或害羞的表現，雖然這樣做可以緩解壓力，但也無意中暴露出情緒，不僅會分散與你交談者的注意力，還可能讓對方感到反感。此外，咬指甲還會損壞指甲，影響別人對你的印象，甚至可能引發負面的外觀評價。

4、注意姿勢

你怎麼站、怎麼坐，往往會透露出你的自信程度；如果你常常彎腰駝背、無精打采的樣子，即使你內心自我感覺良好，別人可能還是會覺得你缺乏自信，而且這樣的姿態會成為你的一種習慣性表現。

5、太過平靜

如果你顯得過於冷靜或平靜，可能會讓人覺得你對談話缺乏興趣，甚至會讓對方感到不自在。試著通過臉部表情表達出一些興趣，或適度模仿對方的動作，這樣會給人留下更好的印象。

6、翻白眼

翻白眼是很明顯表示不尊重的動作，雖然在朋友之間這可能只是表示無聊或煩惱，但如果對象是同事、老闆或陌生人，做這個動作可能會引起反感、讓對方不高興。

7、忘記微笑

有時在嚴肅場合我們會忘記微笑，但其實微笑是展現自信和平易近人的強大方式，微笑常常會感染別人，營造出積極、開放的氛圍。不過要留意，不自然的微笑可能會顯得虛偽，反而會削弱你在他人心中的信任感。

8、眼神接觸過多或過少

避免和他人眼神接觸，可能會讓人覺得你不自信或對談話不感興趣，甚至看起來不值得信任；但如果凝視過久，又會給對方帶來壓力和不適，如何適度的眼神交流，需要拿捏訓練。

9、揉脖子

揉脖子可能是緩解壓力或緊張的方式，但過於頻繁地這樣做，可能會在無意間表露了你的焦慮和不安，所以如果可以就盡量減少這種動作，以免旁人誤會了你的意思。

10、說話時眼睛的方向

在和人聊天時，觀察對方的眼神走向，可能可以看出他們的內心活動。例如，如果有人向右上方看，可能是在腦海中勾勒某些圖像，甚至是在編造故事；如果眼神向下左方移動，則可能表示他們正在和自己進行內心對話、試圖回憶過去的事情。

11、經常眨眼

眨眼是很自然的現象，但如果頻率突然增加，可能是由於感到壓力、緊張或擔心，也有可能是講話不老實才會一直眨眼。

以上簡單判斷法未必每個人或每種情境都適用，不過當你想給別人留下好印象時，還是可以多留心自己在這方面的溝通方式，避免在交談中無意間犯錯。