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林郁婷催生體育部！　首位部長熱門人選出線

教育部次長張廖萬堅（左）在部內主責與體育署討論設部工作，與體育署長鄭世忠（右）都被點名可能出任首位體育部長。（右圖為中華奧運提供）

▲教育部次長張廖萬堅（左）在部內主責與體育署討論設部工作，與體育署長鄭世忠（右）都被點名可能出任首位體育部長。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

行政院本週將正式宣布成立體育部籌備工作小組，賴政府就職後，體育署在全國各地舉辦4場論壇匯集意見，並與教育部密集開會，初步描繪出未來體育部輪廓。體育部可能的首任部長，目前有體育署長鄭世忠、教育部次長張廖萬堅被點名。

張廖在立委任內長期關注體育政策，目前也是教育部主內要負責與體育署討論設部工作的人。此外，賴清德行政院長任內用的體育署長高俊雄也被提及，高目前雖已回歸校園，但賴接掌黨機器後，高獲聘民進黨智庫、新境界文教基金會董事，競選期間高也參與體育、健康方面的政策討論。

體育署將升格二級機關，成為體育暨運動發展部。

▲體育署將升格二級機關，成為體育暨運動發展部。

至於體育部未來成立時程，本刊調查，體育署目前規劃今年底前將組織法草案提報行政院，若立院朝野有共識，期待2025五年上半年通過配套修法、下半年審議預算，2026年上路。熟悉立院議事的資深幕僚指出，去年侯友宜代表國民黨選總統時也提議成立「體育及青年發展部」，朝野對體育設部有一定共識，2025年立院應較有討論氛圍，2026年有地方選舉可能讓議事變數增加。

回顧蔡政府任內的數位部籌備經驗，數位部籌備工作小組於2021年3月成立，組織法同年12月三讀，數位部2022年8月正式掛牌，從籌備小組成立到掛牌歷時約1年半。

日前，賴政府剛完成首次總預算籌編，教科文支出占第2高。本刊調查，蔡英文剛接任總統時，體育署預算80餘億元，到蔡最後一年，預算約135億，賴的首次體育預算有微幅成長，約140億元，未來正式升格後，人力與資源應將大幅提升。


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