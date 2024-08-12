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考完試再拜拜也有用！命理師分享拜文昌攻略　1好物可淨化磁場

▲▼全聯與宜蘭傳藝園區攜手推出「考季大作戰」活動為考生應援！（圖／全聯提供）

▲考完試再拜文昌君也有用。（資料圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

很多人考試前都會去拜文昌帝君，祈求智慧增長、考運旺盛；不過其實在考完試後，分發或放榜之前再拜也有用！命理師湯鎮瑋分享，考完再拜也能祈願分發順利，他也推薦幾項供品，除了常見的蘿蔔、鳳梨、包子粽子，還有一樣好物就是「水」能夠清淨磁場。

很多人考擔心考試考差了，就等於沒救，不過命理師湯鎮瑋分享，其實就算考完試，在正式分發、放榜之前拜還是有用，這時候可以祈求分發順利，提升志在必得的氣勢。

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▲▼命理師湯鎮瑋分享，考完試再拜拜也有用。（圖／信賴互動）

▲命理師湯鎮瑋分享，考完試再拜拜也有用。（圖／信賴互動）

目前全台北中南文昌廟，包括台北民生西路、雙連捷運站旁的「台北市文昌宮」，中部則有「北屯文昌公廟」，南部有「台南孔廟」，東部有宜蘭傳藝中心的「文昌祠」，都是許多人求考運的知名文昌廟。

至於供品也有講究，選對的供品更加分！湯鎮瑋表示，「蘿蔔」是好兆頭、好彩頭的寓意；「鳳梨」象徵好運旺來，常見的還有「包子」和「粽子」，諧音為「包粽（中）！」不過他分享，「還有一物是大家比較不知道的，就是水，因為水可以清淨磁場、增加考運」。

▲▼命理師湯鎮瑋分享，考完試再拜拜也有用。（圖／信賴互動）

▲命理師分享，拜文昌帝君的供品中，很多人忽略的「水」可以清淨磁場、增加考運。（圖／信賴互動）

拜拜流程方面，也是很重要，進出廟宇的動線要依照神明視線，左邊龍門進、右邊虎門出，再將准考證或寫上自己資料及分發願望的紙放在供桌上，持香稟明拜拜日期、考生姓名、住家地址、祈求事項，最後再依廟方指示，自行或集體到金爐燒金紙，也可拿平安符順時針在火爐繞三圈或點文昌燈，為自己求好運。

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