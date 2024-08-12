才預告熄燈！宜蘭味芳老闆「驚傳病逝」　親友闢謠：醫院治療中

▲宜蘭半世紀老店「味芳海鮮園」原預訂8／15熄燈。（圖／翻攝自Google Maps）

圖文／CTWANT

宜蘭羅東知名餐廳「味芳海鮮園」開業50年，以超厚生魚片及宜蘭特色小吃聞名，包括糕渣、芋頭酥、西魯肉等，每到用餐時間，店內總是座無虛席，由於老闆「財哥」吳枝財年事已高，原本宣布在8月15日結束營業，不過近日有饕客接獲通知，得知生意只做到8月10日，8月11日以後的訂桌全取消，原因疑似是吳枝財已病逝，對於外界傳聞，親友邱嘉進趕緊發文澄清，表示財哥目前仍在醫院治療，病逝純屬假消息。

位在羅東的知名餐廳「味芳海鮮園」開業半個世紀，深受饕客喜愛，但老闆年事已高，稍早宣布在8月15日結束營業，未料近日卻驚傳老闆病逝，11日後的訂桌都被取消，店家無預警提前熄燈。對此，家屬11日透過親友邱嘉進澄清，老闆目前正在醫院接受治療。

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許多在地人士開始流傳，10日晚間店家老闆狀況不好病逝才提早結束，而客人實際打去詢問，店員僅證實，事出突然才提早結束營業。對於外界傳出的說法，家屬11日下午透過親友邱嘉進發文，表示羅東味芳餐廳老闆吳枝財先生是他的親家，最近因身體不適住院，餐廳提早熄燈，強調目前老闆本人仍在醫院接受治療，卻謠傳已經病逝，故取得家屬授權提出澄清，也感謝外界的關心、更謝謝大家多年來對味芳的照顧。

據了解，「味芳海鮮園」於1979年搬到羅東夜市旁的民權路現址經營至今，涵蓋台菜、海鮮、日料等多式菜色，不僅美味價格合宜，高CP值也讓餐廳每到用餐時間總是座無缺席，就連羅東鎮公所舉辦大型活動或宴客也經常選在店內。

然而，因財哥年事已高加上未有接班人，因此決定在8月15日正式熄燈，讓許多老饕相當不捨紛紛搶訂位，希望能在閉店前再嚐到美食，怎料，老闆突身體不適住院，餐廳只好提前結束營業。

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