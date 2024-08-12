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中國地方拚經濟搶人搶企　官媒喊話遏制內捲式招商

▲勞動力,工廠,車間,勞工。（圖／CFP）

▲各地方拚經濟，傳出互相「挖牆腳」的情況。（圖／CFP）

文／中央社

中國經濟低迷，各地方為了拚經濟上演「搶人」「搶企」大戰，官媒喊話呼籲遏制這種過度競爭、內耗的「內捲」式招商方式。

中國官媒經濟日報今天發表評論文章，揭露當前經濟不振、財政不佳情況下，各地方政府一段時間以來為了「拚經濟」上演了搶人大戰、搶企大戰，招商引資花招層出不窮。

但隨著競爭加劇，內捲愈演愈烈，招商變搶商，互相「挖牆腳」，或是給予超常規優惠，人為製造「政策窪地」（指受到政策照顧），或是不顧發展實際，產業規劃同質化。

▲勞動力,工廠,車間,勞工。（圖／CFP）

文章批評，種種招商引資亂象既擾亂市場秩序，也加大地方財政壓力，更難以獲得真正且持久的經濟增長預期，制約了全國統一大市場優勢的有效發揮。

文章強調，招商引資一味盲目「拚政策」不可行，地方招商引資還是需要聚焦於練好「內功」，包括「立足自身實際、明確發展方向，研究產業潮流趨勢、明確適宜項目」，在塑造差異化競爭優勢的同時，不斷提高招商引資專業性，精準結合地方所能和企業所需，才能吸引企業。

文章還提到，規範地方招商引資的法規制度要處理好政府和市場的關係，這是經濟體制改革的核心問題，並且要科學界定政府和市場的邊界，推動有效市場和有為政府更好結合，實現資源配置效率最優化和效益最大化，既「放得活」又「管得住」，激發社會內生動力和創新活力，不斷塑造發展新動能新優勢。

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