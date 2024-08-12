奇美實業《太陽的禮物》榮獲2024台北金鵰微電影展金獎　最佳環境資源微電影等三重榮耀

▲TAISE董事長簡又新（左）頒發金獎予奇美實業副總經理陳世賢（右）。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美綠能園區生態影片《太陽的禮物》於9日獲頒「2024第八屆台北金鵰微電影展」的「金獎」、「最佳環境資源微電影」及「網路人氣獎」三項殊榮，是奇美繼上個月獲得同樣由台灣永續能源研究基金會主辦的第二屆「台灣生物多樣性獎」銅獎後，再次見證奇美在落實環境永續的努力與成果。

台北金鵰微電影展為台灣最大的永續影展，由台灣永續能源研究基金會主辦，以聯合國「永續發展目標(SDGs)」為主題，旨在藉由微電影的力量宣揚永續意識。今年，奇美實業《太陽的禮物》影片自183件參獎作品中脫穎而出，榮獲「金獎」、「最佳環境資源微電影」及「網路人氣獎」三項大獎，由奇美實業副總經理陳世賢代表出席領獎。

《太陽的禮物》為歷時一年拍攝完成的奇美綠能園區生態紀錄片。奇美綠能園區是全台首座樹電共生太陽能電廠，園區內保留近三分之二的空間給自然生態。自2021年起，奇美實業委託屏東科技大學進行生態調查，記錄了園區內動物和植物各超過300種。影片展現園區不同時間與季節的多種生態樣貌，強調綠色能源和生態保護的和諧共存。

▲評審、教育部技職司副司長柯今尉（左）頒發網路人氣獎予奇美實業公關經理陳靜燕（右）。

奇美實業副總經理陳世賢表示：「奇美以對歷史負責的態度，利用一年的時間籌拍生態紀錄影片，展示奇美綠能園區作為太陽的禮物與生物多樣性共榮，證明再生能源與生態可和諧共存。我們自豪地分享成果，期望啟發更多人參與生物多樣性保護。」本片拍攝團隊思帝影像也提到: 「透過一整年的拍攝，我們努力去讓大家去看到自然的美，並去倡議人類如何在不去影響環境的狀況下，與自然達到平衡，而奇美透過綠能園區做了一個很好的示範。」

奇美希望藉此機會，促進大眾關注與了解生物多樣性的重要性，鼓勵參與自然保育，透過支持永續發展和生態保護的行動，為下一代創造美好的環境。未來，奇美也將持續積極參與永續議題，並以更多元的方式傳遞故事和理念，讓更多人看到永續發展的可能性和希望。詳情請查詢www.chimeicorp.com 。