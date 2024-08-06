亞洲旅遊10大實惠城市曝！台北靠「便宜美食」登榜首：值得立刻出發

▲台北登上亞洲10大實惠旅遊城市的榜首。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

疫情降溫後，民眾的旅遊需求也開始回升。旅遊網站Kayak最近與旅遊月刊Travel+Leisure合作進行分析後，根據「平均往返機票價格」與「飯店平均房價」2大因素，選出了亞洲10個最實惠的旅遊城市，其中東南亞有6個城市赫然入列，而台北市則穩坐第一。

台北市的往返機票和飯店一晚上住宿的平均價格為1411美元（約新台幣4.6萬元），是全亞洲最實惠的城市。在這裡，你可以找到每晚不到100美元（約新台幣3274元）的高評價飯店，而遠近馳名的夜市也可以用非常低廉的價格買到美食和紀念品。報導還提到，「如果台灣的牛肉麵和鳳梨酥讓您垂涎欲滴，那麼現在就該立刻出發！」

胡志明市是亞洲最實惠城市排行榜中排名第二的城市，其往返機票和一晚飯店住宿的平均費用為1452美元（約新台幣4.75萬元），而雅加達則以1478美元（約新台幣4.8萬元）排在第三位。排名其後的分別還有新德里、曼谷、馬尼拉、東京、吉隆坡、河內，以及大阪。

Travel + Leisur月刊擁有480萬讀者。報導稱，這些城市不僅可以提供經濟實惠的旅遊選擇，還擁有豐富的文化和獨特的體驗，適合希望以合理價格探索亞洲的旅客。