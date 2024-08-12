高雄某摩鐵驚見針孔！藏插座正對床鋪　她先洗澡「情侶逃過偷拍」　

▲警方在插座裡頭發現針孔攝影器材 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一家汽車旅館被住宿民眾發現在房間內插座裡頭疑似藏有針孔攝影機，雖然當下報警，協同店家跟警察取出了針孔，不過因為記憶卡有加密無法讀取，目前警方將記憶卡送往鑑識中心要解密。

這起案件就發生在11日晚間七點多，一對男女住進高雄市某家汽車旅館，當時女子在洗澡，而男子坐在房間在打電腦，但不知道怎麼了，突然覺得怎麼會有「插座」正對床鋪，於是就拿起手機的「手電筒」燈光一照，發現裡頭有反光，懷疑有針孔攝影機，於是報請警察前來處理，在店家與警察陪同下，打開了插座，當下就發現一台接有電源的針孔攝影機正在運作，警方取出記憶卡讀取，發現記憶卡有加密，暫時無法知道記憶卡裡頭的內容。

▲警方在插座裡頭發現針孔攝影器材，但是記憶卡加密需要破解 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

店家原本表示要更換房間，不過員警建議這對男女就不要再續住，所以後續是否有在同一家汽車旅館繼續住宿，就不得而知。但是女子把這件事po到網路，立刻引發熱議，頻頻詢問到底是哪一間，女子表示員警提醒她，「如果傳出去，有可能被業主提告妨害名譽」，對此警方回應僅有提醒她「這個東西因為不確定是誰裝的，說不定旅館也是受害者，所以我提醒她如果要po的話，變成後續責任自己要斟酌一下，沒有跟當事人提到什麼妨害名譽，因為這個只是提醒她，因為這個還在查證中，如果po網這個會變得很麻煩這樣」。

對此分局也呼籲：「偷裝攝影機攝錄他人，可能涉及違反刑法315-1條妨害秘密罪，可處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金，民眾不要誤觸法網」。