戒治所受刑人就診「突掏利器」攻擊管理員　被噴辣椒水制伏

▲新店戒治所受刑人外出就醫，突然失控攻擊負責看管的管理員。（圖／翻攝臉書）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店戒治所一名犯人，昨天（1日）下午3時許，由所方人員陪同到耕莘醫院安康院區就醫，卻在院內看診時情緒失控，犯人突然持利器攻擊，負責看管的管理員以辣椒水回擊並制伏，警方獲報，現場已無衝突，受傷的所方人員經包紮後已無大礙，隨即將犯人帶回戒治所內，目前正在追查犯人所持利器來源。

據了解，闖禍的收容人因闖禍時都在管理員戒護下，所以全案未交給警方偵辦，而是所方彙整資料後，直接移送地檢署。