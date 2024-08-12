埃及、南韓搶申辦2036奧運！　奧委會證實：超過10國爭取

▲隨著巴黎奧運落幕，洛杉磯即將接棒在2028年舉辦第34屆奧運，第35屆則是澳洲布里斯本主辦。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

隨著巴黎奧運落幕，洛杉磯即將接棒在2028年舉辦第34屆奧運，第35屆則是澳洲布里斯本主辦，目前也有許多國家暗示，希望能申請成為第36屆奧運的主辦國，包含土耳其、印度、沙烏地阿拉伯、印尼、埃及等，而南韓首爾市長則明確表示，首爾市有意申辦2036年夏季奧運會。

綜合外媒報導，國際奧委會（IOC）表示，目前有10個以上的國家或城市，正在就爭取2036年夏季奧運會的主辦權進行談判，不過現階段一切討論都是非正式的。負責2032年夏季奧運會的布里斯本是在2021年7月獲選為主辦國，提早了11年。

南韓首爾市長吳世勳11日表示，首爾市將申辦2036年夏季奧林匹克運動會，1988年首爾（當時名為漢城）奧運的基礎設施已原封不動保留，只要重新改建，就能在全球低碳、永續、低成本的趨勢下，成為最適合的主辦國。

土耳其伊斯坦堡將在2027年主辦歐洲運動會（European Games），這也被視作主辦奧運的前哨站，伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）表示，他正關注國際奧委會的期望與世界各國想看到什麼，「我對競爭對手是哪個城市並不感興趣。」

▲埃及爭取主辦2036年和2040年的夏季奧運會。（圖／CFP）



非洲從未主辦過奧運會，非洲國家奧委會（ANOCA）主席貝拉夫（Mustapha Berraf）證實，埃及將會申辦2036年和2040年的夏季奧運會，目前已投入數十億美元建設新的體育場館。此外，南非開普敦也有意主辦奧運，但未表明將申請哪一屆。

印度也已經提出申請，但尚未決定主辦城市，《美聯社》指出，印度信實工業集團的安巴尼家族（Ambani）靠著龐大的財力和人脈，能替爭取奧運主辦權增添不少優勢。

經過法國巴黎、美國洛杉磯、澳洲布里斯本後，2036年由亞洲國家主辦奧運也並非不可能。據傳，印尼也正在爭取主辦權，希望透過主辦雅加達亞運、巨港（Palembang）亞運的經驗，獲得國際奧委會青睞。

國際奧委會在7月12日宣布，與沙烏地阿拉伯國家奧委會（NOC）簽署為期12年的合作協定，將由該國在12 間定期舉辦「電競奧運會」，而首屆電競奧運也將於沙烏地阿拉伯舉辦。因此，沙烏地阿拉伯也成為主辦2036年夏季奧運會的競爭者之一。