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2050年熱爆！　多座城市「熱超標」無法辦奧運

▲美國國家氣象局警告，亞利桑那州將迎來炎熱的一周，尤其是鳳凰城。（圖／達志影像／美聯社）

▲全球氣溫將愈加炎熱。（示意圖與本文無關／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

本屆巴黎奧運在雨中進行開幕遊行，接著是熾熱的酷暑，最終才迎來一周宜人的陽光天氣。隨著周末結束，巴黎又要迎來攝氏35度的高溫。未來這樣的情形將更常見，酷熱的時間會更多，到了2050年，許多城市都會熱得辦不了奧運。

CNN報導，極端酷熱的天氣對菁英運動員們來說是一個愈來愈明顯的威脅，因為石油汙染推升溫度和濕度，導致熱衰竭和中暑情況愈來愈常見，在極端酷熱面前，觀眾也變得更脆弱，尤其是從溫帶或寒帶區域來的遊客和觀眾。

熱負荷對奧運會的威脅

熱負荷（heat stress）可以通過「濕球黑球溫度」（wet-bulb globe temperature, WBGT）來衡量，這是由氣溫、濕度、風速、太陽角度和雲層覆蓋等因素組成的指標。非營利組織「CarbonPlan」研究表明，到2050年，美國東部幾乎所有城市的熱負荷都將超過華氏82.1度（攝氏27.8度）的門檻，這是專家建議取消體育賽事的溫度。

這樣的變化，代表未來在這些城市舉辦夏季奧運會將對運動員的健康構成巨大風險。尤其是墨西哥灣周圍濕度超高的地區，如佛州到德州東部，將完全不適合舉辦奧運會。例如，1996年在亞特蘭大舉辦的奧運會，到了2050年將不再可能實現。

改變奧運時間以避開酷熱

隨著氣候變化影響愈加明顯，改變奧運舉辦時間的建議聲音越來越高。例如，2000年雪梨奧運會在南半球的春季——九月和十月舉行，以避開酷熱。同樣，2016年的里約熱內盧奧運會選在八月舉行，那時巴西正值冬季，氣溫相對舒適。

未來，像倫敦、奧斯陸和斯德哥爾摩這樣的西北歐城市，可能會成為奧運更有吸引力的舉辦地，而地中海沿岸城市如西西里的巴勒莫和西班牙的塞維利亞，這些南歐城市大多都會超過熱負荷門檻。同樣地，高海拔的南美城市在全球氣溫上升的情況下，也可能變得更具吸引力。

2036年奧運會的申辦情況

洛杉磯將舉辦下一屆夏季奧運會，這座城市的溫度受太平洋涼爽氣流的影響，氣候相對宜人。2032年的奧運會將在澳洲昆士蘭州的布里斯班舉行，該城市夏季炎熱，因此將奧運會安排在七月的冬季舉行。

超過10個國家都表示對舉辦2036奧運的興趣，但目前只有6個國家公開或正式提交了申辦，包括印度的艾哈邁達巴德、印尼的新首都努山塔拉、卡達的杜哈、土耳其的伊斯坦堡、波蘭的華沙，以及智利的聖地亞哥。

不過「CarbonPlan」數據顯示，前段提到的城市在未來某個時間點都會超過熱負荷門檻，只有聖地亞哥全年氣溫都在安全範圍內，甚至在夏季最炎熱的時期也是如此。艾哈邁達巴德和杜哈在夏季將遠超過安全限度，但可以考慮在較涼爽的季節舉辦奧運會。

「CarbonPlan」氣候科學家指出，若這些地點被選中，可以透過簡單的措施來減少熱風險。例如，可以在夏季高峰前或之後開始比賽，或將賽事安排在夜間或清晨較涼爽的時段進行。

舉辦過的城市或將無法再次舉辦

一些曾經舉辦過夏季奧運會的城市到2050年將面臨極端高溫，例如北京、雅典、羅馬、亞特蘭大、東京和首爾，這些城市的熱負荷將超過安全範圍，不再適合舉辦奧運會。

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