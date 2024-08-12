快訊／上班快改道！　西濱砂石車今晨翻覆

記者楊永盛／苗栗報導

台61線西濱快速公路苗栗後龍交流道，今天（12日）凌晨4時許發生砂石車翻覆事故，一輛載運廢棄污泥的砂石車，下匝道時因爆胎失控側翻，駕駛負傷脫困後幸運無大礙；不過，大量污泥和翻車阻礙南下交通，警方預估上午9時才能搶通，警方呼籲用路人改道行駛。

▲台61線西濱快速公路後龍交流道，凌晨發生砂石車翻車事故，現場管制交通中。（圖／記者楊永盛攝，下同）

警方調查，凌晨4時10分許，梁姓男子（41歲）駕駛砂石車，自台61線南下後龍交流道下匝道時，因左後輪胎爆胎失控，連人帶車往左側翻，擦撞過程中，砂石車的前擋風玻璃破碎脫離，梁左手肘割傷自行脫困，救護車抵達時簡單包紮即離去。

梁男向警方說，凌晨自新竹載運污泥準備到南部棄土場，跟同伴相約下後龍交流道，準備改道國道3號後龍交流道繼續南下，結果下匝道時聽到碰的一聲，車子就失控翻車，下車看到左後輪有一顆輪胎爆胎。

警方一度懷疑砂石車可能非法載運廢土要亂傾倒，急忙找來苗栗縣環保局稽查人員到場，梁男也拿出合法清運證明書自清；不過，由於需調集鏟土車和大型拖吊車費時，截至上午7時許，匝道南下出口開放通車，但南下入口被翻車阻擋，警方和公路局苗栗工務段指引車輛改道行駛，預估上午9時才能搶通。