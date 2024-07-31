國1五楊高架北上3車連撞！Mini閃車失控翻覆　2女駕駛受傷送醫

▲國道1號五楊高架Mini掀背車閃車翻覆，還波及2部車 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

國道1號五楊高架北向36.2公里泰山路段，一部Mini掀背車因閃避一部變換車道的車輛，導致失控翻車，還波及2部小客車，造成Mini女駕駛及另一部車女駕駛身體多處挫傷，送醫後2人無大礙，3車駕駛均無酒駕，警方將調閱相關監視器追查任意變換車道的車輛，並通知到案說明。

據悉，31日下午1時許，46歲陳姓女子駕駛一部Mini掀背車，行經國道1號五楊高架北向36.2公里泰山路段的外側車道，因閃避一部變換車道的不明車輛，導致整部車失控翻覆，還波及另外2部小客車，造成陳女及另一部車53歲林姓女駕駛身上多處擦挫傷送醫，幸好均無大礙。

陳女表示當時突然有一部車切進她的前方車道，為了閃避才會失控，經酒測事故的3名駕駛均無酒駕，警方將調閱相關監視器，追查這部變換車道的車輛，並通知到案說明，詳細肇事原因待調查，整起事故影響北上車流，在下午2時33分排除。

國道警方呼籲駕駛人應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，先看後視照後鏡，再撥打方向燈，並轉頭再確認，不要一打方向燈馬上變換車道，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。