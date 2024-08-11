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鄭明典曬圖示警「容易有小低壓出現」　氣象署：午後有大雨

▲▼強勁的西南季風深入西北太平洋 。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲強勁的西南季風深入西北太平洋 。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

前中央氣象局長鄭明典今（11日）PO圖指出，強勁的西南季風深入西北太平洋，西南風的北側風場有逆時針旋轉傾向，是對流相對容易發展的區域，所以容易有小低壓出現。中央氣象署解釋，西南季風強盛也代表為台灣帶來水氣，天氣變得不穩定，午後容易有大雨，中南部在深夜至清晨也容易下雨。

鄭明典今在臉書指出，台灣東方海面大低壓邊緣開始出現許多小低壓，讓他聯想到2016年的類似個案。他分享2016年張貼的文章，指出每隔幾年夏季西北太平洋上，原本高壓位置偶爾會被大低壓環流取代，這種直徑超過2500公里的大低壓環流，稱為季風環流。

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鄭明典表示，2016年時的季風環流往東發展特別深入，是過去少見的情況，使季風環流範圍更大，才有足夠空間讓這麼多熱帶性低氣壓存在。

鄭明典又在臉書PO出一張圖，並表示就天氣系統配置來說，今年比較特別的是季風氣流南側的高壓脊特別寬廣，並且延伸到南中國海南部，相對的，高壓脊北側的季風氣流顯得較為集中，且風速偏強

他說，西南風的北側風場有逆時針旋轉傾向，氣象上稱為「風切渦度」，是對流相對容易發展的區域，所以容易有小低壓出現。

氣象署預報員林定宜解釋，西南季風從孟加拉灣經過中南半島延伸到南海，而日本東方海面是熱帶擾動的大低壓區，低壓帶會帶動西南風，間接加強西南風，帶來水氣，因此跟台灣中南部夜間到清晨的陸風產生輻合作用，容易下雨，午後也容易有大雨，天氣變得不穩定。

林定宜說，逆時針旋轉方向的渦旋，容易產生小低壓，因此對流也容易發展，第5號颱風「瑪莉亞」及昨晚8時生成的熱帶性低氣壓都是渦漩當中的成員。這陣子台灣都位在低壓帶中間，西南風更明顯，熱帶系統活動發展也會比較活躍。

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