黃偉哲重視防詐騙　歸仁地政釋迦節推廣防詐力推地籍異動即時通

▲歸仁地政事務所行動列車團隊於2024年8月10日歸仁區公所在仁壽宮廟前廣場辦理「2024年歸仁釋迦節產業文化暨防疫宣導活動」，設站辦理「歸仁好釋迦-地政好事加」業務宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升民眾防詐意識，保障不動產交易安全，台南市地政局及所屬地政事務所積極推廣「地籍異動即時通」服務，讓不動產所有權人可即時掌握權利異動資訊，防堵詐騙集團不遺餘力。

據統計，2024年上半年度，台南市新申辦地籍異動即時通件數達6657件，已超過2023年度申辦件數4508件，台南市主動參與結合地方重要活動廣為宣導，加上即時現場受理申辦，以友善便利之服務目標，提高民眾申辦意願。

歸仁地政事務所行動列車團隊於2024年8月10日歸仁區公所在仁壽宮廟前廣場辦理「2024年歸仁釋迦節產業文化暨防疫宣導活動」，設站辦理「歸仁好釋迦-地政好事加」業務宣導，推廣「地籍異動即時通」及「二類謄本住址隱匿」兩項防詐利器，落實市長黃偉哲重視防詐騙宣導。此外，歸仁地政藉由紅布條與走動式看板等方式，宣導「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）第1、15及16條與「增加女性進入科技領域」等議題，同時強化民眾性別平等意識。

歸仁地政主任楊文松表示，民眾申請「二類謄本部分住址隱匿」服務後，地政機關在核發第二類謄本時，將依登記名義人之申請，隱匿部分住址資料；另「地籍異動即時通」服務，只要名下登記不動產遭移轉、設定抵押或書狀補給時，地政機關在辦理收件與異動完成時，系統都會自動以簡訊或電子郵件通知服務申請人，民眾就能即時掌握自身不動產權利異動資訊，楊主任提到自地籍異動即時通開辦後，歸仁地政就曾接獲權利人因簡訊通知才得知名下不動產遭債權人私自設定高額抵押，權利人即時向地所聲明異議才防止不法情形發生。

本次「歸仁好釋迦-地政好事加」活動現場吸引眾多人潮來訪，當天適逢七夕情人節，歸仁地政加碼舉辦七夕限定性別平等活動，只要兩人同行，不限性別，其中一人申辦「地籍異動即時通」或「二類謄本住址隱匿」服務，即可兌換專屬七夕好禮一份，讓參加民眾在浪漫的氛圍中，增添節日的甜蜜與驚喜，並提升民眾性平觀念。

地政局長陳淑美提到，根據刑事局統計，2023年民眾「被詐騙」金額累積高達88.78億元，創史上新高，詐騙手法層出不窮，且趨向多樣化。因此，台南市地政局暨所屬各地政事務所配合政府防詐騙政策，將地籍異動即時通結合各地政事務所本身創意設計概念，在各地方性特色節慶活動中宣導地政知識與防詐騙觀念，利用地政資訊化服務結合各項防詐騙措施，進一步達成黃偉哲市長有關保護個資及防詐騙政策之目標。