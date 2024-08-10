小貨車行駛中軟腳畫面曝！右側兩輪脫落到處滾　後車駕駛當場看傻

記者林東良、陳韻如／台南報導

台南新營近日發生一起離譜案件！一輛行駛小貨車行駛在路上，右邊的兩顆輪胎卻突然接連掉落，在路上亂滾，嚇壞後方駕駛，而畫面全程也被後車的行車紀錄器拍下。對此，警方表示，這起案件雖未造成人員傷亡，但車主已違反道路交通管理處罰條例第30-1條第1項規定，將處汽車駕駛人1000元以上，6000元以下罰鍰。

▲台南新營小貨車開到一半，右邊兩顆輪胎突然掉落，嚇壞後車駕駛 。（圖／民眾授權提供）

這起案件發生在台南新營，一輛行駛在馬路上的小貨車，不明原因突然右邊前後兩顆輪胎接連掉落，小貨車瞬間傾斜，駕駛甚至還持續往前開了一小段路，讓後方轎車駕駛當場傻眼。

畫面事後被PO上網路，後車駕駛心有餘悸表示，「只能說遇到的概率很小，希望沒事」，不過後續有看見貨車停靠路邊，但詳細狀況就不得而知。

對此，台南中山路派出所警方表示，經查影片中，小貨車右側車輪於行駛中脫落情形並未造成其他損傷，但已違反道路交通管理處罰條例第30-1條第1項規定，處汽車駕駛人1000元以上，6000元以下罰鍰。

警方也呼籲，駕駛人駕車前應特別留意妥善檢查車輛機件、設備，如忽然脫落，極易造成其他用路人一時措手不及而衍生事故。