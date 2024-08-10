　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小貨車行駛中軟腳畫面曝！右側兩輪脫落到處滾　後車駕駛當場看傻

記者林東良、陳韻如／台南報導

台南新營近日發生一起離譜案件！一輛行駛小貨車行駛在路上，右邊的兩顆輪胎卻突然接連掉落，在路上亂滾，嚇壞後方駕駛，而畫面全程也被後車的行車紀錄器拍下。對此，警方表示，這起案件雖未造成人員傷亡，但車主已違反道路交通管理處罰條例第30-1條第1項規定，將處汽車駕駛人1000元以上，6000元以下罰鍰。

▲▼ 台南新營小貨車開到一半，右邊兩顆輪胎突然掉落，嚇壞後車駕駛 。（圖／民眾授權提供）

▲台南新營小貨車開到一半，右邊兩顆輪胎突然掉落，嚇壞後車駕駛 。（圖／民眾授權提供）

這起案件發生在台南新營，一輛行駛在馬路上的小貨車，不明原因突然右邊前後兩顆輪胎接連掉落，小貨車瞬間傾斜，駕駛甚至還持續往前開了一小段路，讓後方轎車駕駛當場傻眼。

▲▼ 台南新營小貨車開到一半，右邊兩顆輪胎突然掉落，嚇壞後車駕駛 。（圖／民眾授權提供）

畫面事後被PO上網路，後車駕駛心有餘悸表示，「只能說遇到的概率很小，希望沒事」，不過後續有看見貨車停靠路邊，但詳細狀況就不得而知。

對此，台南中山路派出所警方表示，經查影片中，小貨車右側車輪於行駛中脫落情形並未造成其他損傷，但已違反道路交通管理處罰條例第30-1條第1項規定，處汽車駕駛人1000元以上，6000元以下罰鍰。

警方也呼籲，駕駛人駕車前應特別留意妥善檢查車輛機件、設備，如忽然脫落，極易造成其他用路人一時措手不及而衍生事故。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
林郁婷捲風波　「56年前歷史重演」她挨罵退出體壇！結局超諷刺
快訊／雨還沒停！　16縣市續發大雨特報
陳佩琪用人頭開公司　柯美蘭力挺：沒開幕也還好
快訊／大雷雨灌2縣市　劇烈降雨1小時
日月潭外來種魚對決！隨手撈…殲滅一個庄頭的珍珠石斑
林郁婷耐打訓練曝！吊器材上讓男陪練「出拳揍肚」
90歲阿嬤講評桌球5分鐘　竟是「銅牌國手」！超狂背景曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

異想天開！花蓮男不想被開單　鑽進拖板車底「慘遭輪輾」

小貨車行駛中軟腳畫面曝！右側兩輪脫落到處滾　後車駕駛當場看傻

違規被攔檢…台南男不耐煩酸「生氣捏」　開車衝撞派出所長逃逸

大稻埕夏日節最終篇！高空煙火秀達8分鐘　北市警全力疏導人車

開女友愛車超速被扣牌！改掛網購壓克力車牌　天兵男這下慘了

渣男誘騙國中女拍裸照！判刑3.5年　中警籲防範兒少性影像犯罪

「警消出勤」LED警示燈上線　台中消防提醒車主減速讓行

快訊／淡蘭古道遊客遭蜂螫！1人癱軟無力　警消趕赴現場中

孕婦誤信「買2萬送2千紅利」下單6萬　等不到媽媽禮才知被騙

6男同房「乖乖躺床坐沙發」超詭異　馬桶浮夾鏈袋露餡...全是毒蟲

王昶「金牌戰爆紅」認有女友了！　自嘲模仿「無挑戰苦笑」粉笑瘋

莊智淵培養出「柚子」　談下一步：看能否再產個鳳梨

小哈利初舞台演唱〈情非得已〉　伊能靜.庾澄慶「同框」為他應援！

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

媽教弟弟拒絕騷擾　再次複習回：謝謝！

沒開電熱毯虎斑臉超不爽　飼主怨：最機X生物認證！

無畏腰傷挑戰137公斤！　郭婞淳：痛就痛、不管了

林口人鞭炮迎接李洋回家！　鄰居一早被驚醒：真的愛死

異想天開！花蓮男不想被開單　鑽進拖板車底「慘遭輪輾」

小貨車行駛中軟腳畫面曝！右側兩輪脫落到處滾　後車駕駛當場看傻

違規被攔檢…台南男不耐煩酸「生氣捏」　開車衝撞派出所長逃逸

大稻埕夏日節最終篇！高空煙火秀達8分鐘　北市警全力疏導人車

開女友愛車超速被扣牌！改掛網購壓克力車牌　天兵男這下慘了

渣男誘騙國中女拍裸照！判刑3.5年　中警籲防範兒少性影像犯罪

「警消出勤」LED警示燈上線　台中消防提醒車主減速讓行

快訊／淡蘭古道遊客遭蜂螫！1人癱軟無力　警消趕赴現場中

孕婦誤信「買2萬送2千紅利」下單6萬　等不到媽媽禮才知被騙

6男同房「乖乖躺床坐沙發」超詭異　馬桶浮夾鏈袋露餡...全是毒蟲

王陽明自認：台灣最頂8+9！　懷秋見世面「嚼檳榔全身發熱」吃到牙爛

婦誤入LINE「假投資群組」險遭詐51萬　警即時攔阻保她老本

中華奧會再度重申林郁婷參賽符合規定　呼籲大家為她集氣

形容洪總像麵包超人帥氣又可愛　安芝儇七夕送上創意禮物

上班9小時「可以坐著滑手機」　他卻想離職！網喊：離開會後悔

台東男等紅燈刁車！路中急揮手示警　警神救援幫推車

台北東區咖啡體驗新據點！手沖咖啡搭配專屬歌單更直接的感官之旅

張肇元衝一壘改判爭議　葉總提出看法

林芯儀唱一半「驚見熟悉身影」當場傻眼　他笑喊：我有這麼好認嗎

7月ETF定期定額20強出爐　006208等3檔月增破萬戶

特大顆火烤鹽味腰果 無人工添加 共帶回24包

社會熱門新聞

知名餐飲大亨偷吃生子　正宮崩潰求離婚

車聚塞爆國6東草屯休息站　警出手交管開單

應召女曝嫖客奇葩要求：氣到吵起來

桃園男滿頭綠！抓包嬌妻出軌「15小時5次」

即／關渡碼頭驚見浮屍！　竟是政戰學院士官長

即／貨車撞保時捷　北市騎士夾中間亡

跟爸吵架被拉著跳河！她掙脫逃上岸　爸卻沉水中失聯

直擊八仙樂園鬼月廢墟　資深員工曝陰森實況

千萬年薪工程師包養小三「月給妻2萬」挨告

貨車「夾電動機車」撞保時捷　騎士無生跡

即／北市某國小怪手墜4樓！駕駛身亡

20偷渡客擠糞坑密艙喊救命　1關鍵露餡

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

三重祖孫滅門！命案清理師「揭最大阻礙」　凶宅情況曝光

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲了」！53字吐心情

快訊／炎亞綸七夕點頭認愛了！　「穩交3年半」

羅時豐才剛宣布YT影片全下架　姪子發聲了

知名餐飲大亨偷吃生子　正宮崩潰求離婚

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國拿下奧運獎牌

中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢遭網轟

克莉芙奪金　無視性別爭議完勝中國選手

下周又有颱風接力「可能不只一個」　專家揭時間點：下周二、三　

即／日外海規模6.8強震　北海道出現異常震域

羅時豐突聲明「78萬YT頻道影片全下架」

本土劇女星宣布雙重喜訊！　嫁給「50萬YouTuber」

車聚塞爆國6東草屯休息站　警出手交管開單

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

羅時豐侄子「粗口回應」影片下架　照片被遮蔽

水煮蛋怎煮才不會黏殼？內行教0失敗妙招

更多

最夯影音

更多

王昶「金牌戰爆紅」認有女友了！　自嘲模仿「無挑戰苦笑」粉笑瘋

莊智淵培養出「柚子」　談下一步：看能否再產個鳳梨

小哈利初舞台演唱〈情非得已〉　伊能靜.庾澄慶「同框」為他應援！

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面