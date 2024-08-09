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水煮蛋怎煮才不會黏殼？內行教「0失敗妙招」：好煮又好剝

▲▼網友烹煮水煮蛋，結果剝得凹凸不平。（圖／翻攝臉書／家常菜）

▲網友烹煮水煮蛋，結果剝得凹凸不平。（圖／翻攝臉書／家常菜）

網搜小組／柯振中報導

水煮蛋是台灣常見的雞蛋烹調方式，但要怎麼剝得好看，還是有訣竅。一名女子近日煮了水煮蛋，剝殼時卻發現弄得坑坑巴巴，於是上網求助，詢問完整又好看的剝殼方式，貼文引起討論後，立即有內行人給出建議。

這名女子在臉書社團「家常菜」詢問，她近日烹煮水煮蛋，有按照外面的教學方式，冷水下鍋後加鹽，煮完也有泡冷水，但蛋殼還是相當難剝，不曉得是哪個環節出了問題。「請問各位有什麼方法？」

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照片種可以看見，女子烹煮的水煮蛋當中，有2顆剝得較不完整，表面有許多坑坑巴巴的凹陷，變得不光滑。

對此，不少人給出建議，「煮好蛋殼先敲開，再加冷水才有用」、「有敲破蛋殼嗎？蛋殼跟蛋中間有一層膜，進了水比較好剝」、「試試在水裡面撥也很好脫殼」、「我前幾天才試過，一定要用冷水泡到涼了才好剝」、「煮之前底部用針戳個洞，連溫泉蛋都可以剝的很漂亮，大創有賣這種小工具。」

煎蛋,水煮蛋,蛋黃,雞蛋。（圖／取自librestock網站）。

▲水煮蛋如何剝殼，時常引起民眾討論。（示意圖／librestock網站）

此外，也有許多內行人表示，可以使用電鍋烹調，只要鋪一張弄濕的廚房紙巾，再將雞蛋平放在上面，按下開關後等待加熱，開關跳起再悶一下，接著放進冷水、冰水當中，就會變得很好剝，用這招幾乎沒失敗過。

事實上，過去農委會畜產試驗所曾解釋原因，新鮮的雞蛋水分較大，蛋白、蛋殼之間連結較為緊密，如果這時烹調，會較容易發生黏殼的情況，可以先將雞蛋放置2、3天，讓雞蛋消水失重，這樣水煮就比較不會黏殼。

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